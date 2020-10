Kärppien liigajoukkueessa koronatartunta – koko joukkue karanteenissa

Kärppien SM-liigajoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta, tiedottaa oululaisseura.

Kärppien SM-liigajoukkueen jäsen on sairastunut koronaan. Kuvituskuva.­

Kärppien SM-liigajoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta, seura kertoo tiedotteessaan. Koko joukkue on asetettu karanteeniin.

Kärppien mukaan kyseisellä henkilöllä on ollut flunssan oireita ja hän on ollut sivussa joukkueen toiminnasta keskiviikosta asti. Positiivinen testitulos varmistui perjantai-iltana. Oireet ovat tiedotteen mukaan lieviä ja henkilö on kotihoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri asetti Kärppien liigajoukkueen karanteeniin, joka päättyy 24. lokakuuta. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

Lauantaille pelattavaksi merkitty Kärpät–TPS-ottelu siirtyy myöhempään ajankohtaan. Kärppien seuraava kotiottelu, eli tiistaiksi merkitty Kärpät–HPK-peli siirtyy myös. Niin ikään perjantaille 23. lokakuuta pelattavaksi merkitty JYP–Kärpät-ottelu siirtyy.

Kärpät pelasi KalPaa vastaan Kuopiossa perjantaina 16. lokakuuta. Kärppien mukaan tartunnan saanut joukkueen jäsen ei ollut joukkueen mukana Kuopiossa.

SM-liiga konsultoi Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiriä KalPan joukkueen mahdollisen altistumisen osalta. Asiantuntijoiden mukaan altistumista ei ole tapahtunut, ja KalPa voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

SM-liiga ja joukkueet ilmoittavat siirtyneiden otteluiden uudet ottelupäivät myöhemmin.