Kommentti: Jukka Jalosen Leijoniin on tyrkyllä uusi nimi – tässä on SM-liigan uusi alakerran keisari

Vili Saarijärvi on noussut pikavauhtia SM-liigan eturivin puolustajien joukkoon, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Vili Saarijärvi on saanut lennokkaan lähdön kaudelleen.­

Pekka Virralla on varaa, mistä valita. Rauman Lukon kokeneen päävalmentajan ei ole tarvinnut valmentaa vajavaisella nipulla viime kausillakaan, mutta täksi kaudeksi Raumalle on kasattu yksi seurahistorian nimekkäimmistä ryhmistä.

Virta on saanut laatupelaajia pursuavan joukkueensa hyvään iskuun heti alkukierroksilla. Lukko lähtee monena iltana otteluun ennakkosuosikkina, mikä asettaa kovat vaatimukset etenkin joukkueen ydinpelaajille.

Lukon leveä kokoonpano on roolitettu terävänäköisesti, mutta ratkaisevan eron monena iltana tekevät johtavat pelaajat.

Hyökkäyksessä on tulivoimaa ja pelintekovoimaa kärkiketjuista pohjaketjuihin asti. Keskikaista on Daniel Audetten ja Eetu Koivistoisen hallussa ja laidalla Aleksi Saarela, Sebastian Repo ja Kristian Pospisil pystyvät paiskomaan maaleja, mutta Lukon pelillinen moottori on sen alakerta.

Lukon puolustus on sarjan eliittiä. Pakistoon on panostettu, sillä korostettuun kiekonhallintaan perustuvalta pelitavalta katoaa pohja, jos puolustajat eivät pysty jakamaan kiekkoa kaistoille ja operoimaan viileästi paineen alla.

Robin Press ja NHL:ssäkin piipahtanut Ville Heinola ovat keränneet tehokkaan pelaamisensa ansiosta isoimmat otsikot viime kaudesta lähtien, mutta monipuolisesta ja laadukkaasta puolustuksesta yksi nimi on noussut erityisesti esille ensimmäisten viikkojen aikana esille.

Vili Saarijärvi on aloittanut uransa ensimmäisen SM-liigakautensa vakuuttavasti.

AHL:stä Suomeen palannut 23-vuotias rovaniemeläinen on noussut Lukon kärkipuolustajaksi ensimmäisten viikkojen aikana. Saarijärvi on ottanut nopeasti paikkansa alakerran kiekollisena johtajana.

Potentiaali oli tiedossa, mutta kypsyys ja kiekkovarmuus, joiden ansiosta Saarijärvi on ostanut Virran luottamuksen näin nopeassa ajassa, on yllättänyt. Peliminuutit ovat pyörineet avausottelun jälkeen 21–24 minuutin välillä.

Saarijärvi istuu Virran pelitapaan saumattomasti. Virran Lukossa puolustajilta vaaditaan kiekollisesti paljon ja aktiivista hyökkäysten tukemista, mikä sopii erityisin hyvin Saarijärven kaltaiselle, kiekkokosketuksista elävälle puolustajalle.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on taatusti pannut merkille Saarijärven väkevät otteet.

Jalonen valmensi Saarijärveä jo nuorten MM-kisoissa 2016, joten leijonaluotsi on erittäin hyvin perillä puolustajan kehityskaaresta. Saarijärvi on niitä uusia kiinnostavia kasvoja, joka on tyrkyllä Jalosen leijonapalapeliin tänä talvena.

Lukko-pesti on tarvittava uusi alku lahjakkaalle puolustajalle.

Detroit Red Wings otti tietoisen riskin varaamalla pienikokoisen puolustajan kolmannella kierroksella kesän 2015 varaustilaisuudessa. Saarijärvi oli Kanadan junioriliiga OHL:ssä eturivin puolustaja joukkueissaan kahden vuoden ajan, mutta hyppäys AHL:ään ei ollut ongelmaton.

Saarijärvi haki paikkaansa kolmen kauden ajan, ensin Grand Rapids Griffinsissä ja viime kaudella Arizona Coyotesin farmiseuran Tucson Roadrunnersin riveissä. Rooli vaihteli eikä kevytjalkainen puolustaja löytänyt missään vaiheessa kunnon pelirytmiä rumpukiekkoliigassa.

Vaikka Saarijärvi palasi Suomeen, Coyotesin organisaatiossa uskotaan vielä suomalaispuolustajan potentiaaliin, sillä seura teki hänelle taannoin qualifying-tarjouksen. Saarijärvi kuitenkin kieltäytyi tästä.

Coyotes omistaa edelleen Saarijärven pelaajaoikeudet NHL:ssä, mutta tällä hetkellä puolustajan fokus on täysin Lukossa. Se on hyvä merkki.

Paluu Suomeen oli viisas ratkaisu tässä kohtaa uraa.

Lukko on juuri nyt SM-liigan parhaimpia pelaajahautomoita kunnianhimoisille nuorille pelaajille. Virta pitää huolen, että päivittäinen vaatimustaso on kova ja kilpailuasetelma pysyy kireänä.

Ennen kautta Saarijärvi oli yksi vahva voittajaehdokas Vuoden tulokas -titteliin. Kausi on vasta alkutekijöissä, mutta jos sama tahti jatkuu, pohjoisen poika kisaa tällä kaudella myös sarjan parhaalle puolustajalle jaettavasta Pekka Rautakallio -palkinnosta.