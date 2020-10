Jesse Puljujärvi hehkuttaa nyt paluutaan Edmontoniin – hyökkääjä avaa syitä täyskäännökseen

Jesse Puljujärvi puhuu paluustaan Edmontoniin.

Oulun Kärppien tähtihyökkääjä Jesse Puljujärvi solmi hiljattain uuden kahden vuoden sopimuksen NHL-seura Edmonton Oilersin kanssa.

Nyt Puljujärvi kertoo, että on selvästi valmiimpi Pohjois-Amerikan valloitukseen kuin edellisen yrityksen aikaan.

– Uskon kasvaneeni sekä ihmisenä että pelaajana ja olevani valmis uuteen askeleeseen NHL:ää ajatellen, hän sanoi nhl.comin suomenkielisessä artikkelissa.

Puljujärvi palasi viime kaudeksi Ouluun ja on sen jälkeen paukuttanut kovia tehoja SM-liigassa. Viime kaudella syntyi 53 tehopistettä 56 ottelussa, ja tällä kaudella tahti on ollut vielä hurjempi. Torniolainen on iskenyt neljässä ensimmäisessä ottelussa viisi maalia ja yhteensä seitsemän tehopistettä.

Puljujärvi on vakuuttunut siitä, että aiemmista tapahtumista huolimatta Oilersin GM Ken Holland ja joukkueen valmennusjohto luottavat hänen kykyihinsä.

– Keskusteluista Hollandin ja valmennuksen kanssa tuli sellainen kuva, että minut todella halutaan Oilersiin ja osaksi joukkuetta. He pitävät otteistani Suomessa ja ovat nähneet, että olen tehnyt täällä hyvää jälkeä, hän sanoi artikkelissa.

Käänne on merkittävä, sillä kesällä 2019 näytti siltä, että Edmonton olisi viimeinen vaihtoehto Puljujärven NHL-uran jatkon kannalta. Hän kieltäytyi pelaamasta seuran riveissä ja pyysi siirtoa toiseen NHL-joukkueeseen.

Merkkejä täyskäännöksestä alkoi näkyä viime kesäkuussa, kun Kärppien kasvatti sanoi oululaiselle Kalevalle paluusta Edmontoniin, että ”koskaan ei pidä sanoa ei koskaan”.

SM-liigassa Puljujärvi on saanut kaipaamansa uuden alun ja kokee kehittyneensä pelaajana. Hän sanoo olevansa nyt aiempaa monipuolisempi kiekkoilija.

Oilers varasi Puljujärven vuoden 2016 varaustilaisuuden neljäntenä pelaajana, ja hän lähti Albertaan heti samana syksynä vain 18-vuotiaana. Hän on pelannut tähän mennessä urallaan 139 NHL-ottelua tehoin 17+20=37.

Kärpät saa pitää ykköstähtensä lainasopimuksella NHL-kauden alkuun asti.