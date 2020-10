SM-liigan kulttipelaaja Jonne Virtanen hakeutui katkaisuhoitoon – 7-vuotiaan lapsen sanat pysäyttivät: ”Tuli olo, etten halunnut elää”

Jonne Virtanen elää katkaisuhoidon jälkeen uutta vaihetta elämässään.

– Mulla on kotiasiat hyvin ja lätkä on kivaa.

Näin Jonne Virtanen niputti ytimekkäästi C Moren haastattelussa keskiviikon voitto-ottelun jälkeen, kun Vaasan Sportin voimahyökkääjä oli ratkaissut soolomaalillaan 1–0-jatkoaikavoiton Tapparaa vastaan.

Virtasen, 32, liigakausi Sportissa on lähtenyt liikkeelle lennokkaasti. Eri kohuissa ja käänteissä uransa aikana marinoitunut suorasanainen hyökkääjä on tehnyt neljässä ottelussa tehot 2+1.

Raikkaasta alusta symbolina on kultainen kypärä, joka ei ole komistanut Virtasen päätä turhan usein.

– Olen saanut pelata hyvien äijien kanssa, ja mulla on hirveä näyttämisen halu, mutta se tärkein tekijä on yleinen hyvinvointi. Olen tehnyt paljon töitä viime kuukausien aikana oman raitistumiseni suhteen. Olen saanut viimein sitä kautta elämääni kuntoon, Virtanen paljasti IS:lle torstaina.

Jääkiekko ja tehopisteet ovat lopulta sivuseikka. Virtanen on saanut elämänsä takaisin. Entinen kovanyrkki elää nyt uutta vaihetta elämässään.

Virtasen viime kausi oli käännekohta. Värikkään sesongin eri käänteitä käytiin läpi lehtien palstoilla jo syksyllä, kun Virtanen irtisanottiin Turun Palloseurasta jo syyskuun alussa.

Kohupotkut kävivät lopulta TPS:lle kalliiksi, kun seura joutui korvaamaan 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan työsuhteen perusteettoman purkamisen vuoksi.

Virtanen pelasi viime kauden lopulta Tanskan pääsarjassa Herning Blue Foxin riveissä. Peliaikaa siunautui ja tulostakin tuli, mutta se oli pelkkää pintaa. Yksinäinen kiekkoilija oli pahasti eksyksissä.

– Perhe tuli sinne hetkeksi. Kun he lähtivät takaisin Suomeen, sen jälkeen alkoi alamäki. Aikataulutus oli sellainen, että iltapäivisin treenattiin ja illalla pelattiin. Sen jälkeen oli pari vapaapäivää. Tuli ryypättyä iloon, suruun ja tylsyyteen, muisteli Virtanen.

– Olin itseni kanssa aika syvissä vesissä. Tiesin, ettei näin voi jatkua. Tiesin, että minulla oli isokin ongelma, mutta ajattelin, että kyllä tämä tästä muuttuu kun pääsen takaisin kotiin.

Jonne Virtanen syksyllä 2019, ennen kuin kaikki meni TPS:ssä pieleen.­

Toisin kävi. Läträys jatkui Suomessa.

– Se jatkui samaa rataa täälläkin. Siinä tapahtui kaikenlaista, ja lopulta mitta tuli täyteen.

Virtanen hakeutui viime keväänä vapun jälkeen katkaisuhoitoon.

– Olin kuukauden päihdekuntoutuksessa. Se oli aika kova setti. Siellä tuli hyvin selväksi, että minulla on alkoholiongelma. Pystyin loppuun saakka uskottelemaan itselleni, ettei minulla ole mitään ongelmaa, mutta kaikki muut tiesivät jo aiemmin, että se ei pidä paikkansa, Virtanen sanoi.

Virtanen kutsuu itseään tuurijuopoksi. Välillä saattoi mennä kuukausi putkeen selvin päin, mutta jossain vaiheessa korkki nasahti auki ja polkka lähti taas uudestaan käyntiin.

– Jousi virittyi koko ajan, ja jossain kohtaa se ammuttiin ilmaan.

Avopuoliso, valmentajat ja kaverit kehottivat monta kertaa Virtasta hakemaan apua, mutta viesti ei mennyt perille.

– Sairauden kuvaan kuuluu vahva kieltäminen. Sitä tekee kaikkensa, että pystyy todistamaan itselleen sen, ettei minulla ole mitään alkoholiongelmaa. Välillä se on ollut puolison vika, välillä jääkiekon, välillä saatana geenien tai kenen tahansa muun. Oma vikahan se on ollut aina. Sen tajuaminen kesti.

Kolmen lapsen isänä Virtanen piti aina huolen, että hän ei käyttänyt alkoholia kotioloissa. Työasiat ja kotityöt hoituivat omasta mielestä kunnialla.

– Olin siinä uskossa, ettei lapsillani ole mitään hajua alkoholinkäytöstäni, kunnes seitsemänvuotiaani sanoi asiasta. Se iski kovaa. En päässyt siitä enää karkuun. Se loppui kuin seinään.

Virtanen koki, että oman arvostuksen tunne oli täysin nollissa.

– Tuli olo etten halunnut elää. Ei minulla mitään itsetuhoisia ajatuksia ollut, mutta en tiennyt mihin suuntaan olisin mennyt. Oli niin tuskainen olo. Onneksi tässä on ympärillä tärkeämpiä asioita kuin oma itseni, kertoi Virtanen.

Päihdekuntouksen jälkeen Virtanen ei ole koskenut alkoholiin. Vaasassa perheensä kanssa asuvan kiekkoilijan mieli on kirkas ja karski köriläs osaa nauttia nyt arjen pienistä asioista uusin silmin.

– Kuntoutuksen jälkeen ei ole tehnyt mieli enää ryypätä. Ei sitä aiemmin tajunnut kuinka syvissä vesissä tuli uitua. Pääsen nyt nauttimaan elämästä uudella tavalla. En ole enää tunnekuollut.

– Aamukahvi maistuu taas hyvältä, on kiva kun aurinko paistaa ja jumalauta uiminenkin on hienoa! Vedin aiemmin niin tunnevammaisena ja mulkkuna ihmisenä vuodesta toiseen, että olin täysin välinpitämätön ihminen. Ero nykyiseen on valtava, Virtanen iloitsi.

– Töitä tässä on vielä edellä, eikä tästä sairaudesta ikinä parane, mutta sitä voi hoitaa.

Virtanen kantaa tällä hetkellä Sportin kultakypärää.­

Virtanen haluaa puhua alkoholismistaan ja kuntoutuksestaan julkisesti, jotta kynnys madaltuisi muiden kohdalla hakea apua ajoissa. Hän haluaa omalla esimerkillään auttaa muita.

– Ennen kuin oma pohja tuli vastaan, mulla oli hirveä kynnys hakea apua. Sitä mietti, että eihän kukaan muu tässä ammatissa ole samassa tilanteessa. Mitä jos muut saavat tietää? Kun menin hoitoon, kukaan kavereistani tai lätkäihmisistä ei sanonut, että ”voi helvetti, miksi sä sinne menit”. Viesti oli enemmänkin se, että tämä oli paras juttu, jonka voin kertoa heille, Virtanen sanoi.

Virtanen toivookin lisää avoimuutta ja tietouden lisäämistä vakavan sairauden hoitamisessa.

– Meillä on maailmanlaajuisesti ihan tuloksiin perustuen parhaat hoitosysteemit Suomessa. SM-liigalla ja Avominnella, missä kävin, on yhteistyösopimus, mutta kuulin tästä vasta ensimmäistä kertaa, vaikka vedin aika monta vuotta viinanhuuruisesti.

Päihde- ja huumehelvetistä toipunut entinen kiekkotähti Marko Jantunen oli tärkeä yhteyshenkilö Virtaselle, kun hän alkoi ottaa selvää eri hoitopaikoista.

– ”Jarna” auttoi hemmetisti. Meidän täytyy lisätä tästä tietoa, jotta kynnys hakea apua madaltuu. Tiedän, että en ole ainoa ihminen, joka painii näiden ongelmien kanssa. Jos ei keksi muuta, niin minulle saa aina soittaa ja puhua asioista luottamuksella, Virtanen ilmoitti.