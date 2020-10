Podcast: Tapparan ylenkatsoma Petri Kontiola mättää hirmutehoja kilpailijan paidassa – mutta ilmassa leijuu iso uhka

Total Hockey Foreverin tämän viikon lähetyksessä on monta kärkeä, mutta erityishuomion ansaitsee huoli valovoimaisen liigatähden peliajasta.

HPK:oon täksi kaudeksi siirtynyt Petri Kontiola on tehnyt viidessä ottelussa 1+7=8 pistettä ja johtaa SM-liigan pistepörssiä. HPK on tehnyt tällä kaudella yhteensä 10 maalia.­

Puhe on totta kai HPK:n Petri Kontiolasta. Huippusentteri pelaa miltei 21 minuuttia per peli, ja se on kerta kaikkiaan liikaa.

Pisteitä kipeästi kaipaava HPK on vaarassa ajaa parhaan pelaajansa loppuun jo alkukaudesta, arvioivat Total Hockey Foreverin Tuomas Nyholm ja Vesa Rantanen.

Ohjelman teemat:

Rantasen farmikomennuksen tilinpäätös (ohjelman alku)

Pelaajayhdistys valitsi Teemu Ramstedtin – miksi? (ajassa 7.30)

Legendat linjaavat liigan kohtaloa – pannaanko kioski kiinni? (ajassa 16.12)

Mikkelin Jukurit vastaan muu maailma (ajassa 23.32)

Supla-jatkot: Jesse Puljujärvi, Kontiolan kuorma ja sekava HIFK (ajassa 35.25)

Ohjelman juontavat C Moren SM-liigalähetysten juontaja Tuomas Nyholm ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

