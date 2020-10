Yksi haastattelu käynnisti hurjan huhumyllyn – siirtyykö Julius Honka HIFK:hon?

Julius Honka tähtää takaisin Dallas Starsin riveihin.

Osa Helsingin IFK:n kannattajista näki mahdollisesti viime yönä jo unia harvahampaisesta jyväskyläläispuolustajasta.

Huhumylly käynnistyi tiistai-iltana, kun Julius Honka oli seuraamassa HIFK–Ässät-ottelua Nordenskiöldinkadulla.

Honka oli paikalla helsinkiläisseuran erätaukovieraana. Sen aikana hän kosiskeli kotiyleisöä muun muassa nimeämällä lempieläimekseen ”punaisen kissapedon”.

– Olen käynyt viime aikoina katsomassa pelejä paikan päällä. Kun HIFK:lta tuli kutsu haastatteluun, niin ilman muuta suostuin siihen, mutta ei mulla ole mitään ”haukea” vetämässä tällä hetkellä, Honka kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille.

HIFK on hankkinut aggressiivisesti uusia vahvistuksia viime viikkoina. Hankinnat ovat kohdistuneet tähän asti hyökkäyspäähän.

HIFK:lla on eri NHL-organisaatioiden lainapelaajia riveissään tällä hetkellä neljä kappaletta. He ovat hyökkääjät Emil Bemström, Joona Luoto, Antti Suomela ja Otto Koivula. Lisäksi Henrik Borgströmin koko kauden kattavassa sopimuksessa on NHL-optio.

Honka, 24, palasi viime kaudella Dallas Starsista kotikaupunkinsa JYPin riveihin. Honka pelasi JYPissä 46 ottelua tehoin 4+11. Kevytjalkainen kiekollinen puolustaja nähtiin myös Leijonien paidassa yhdessä EHT-turnauksessa.

Viime kuukaudet Honka on harjoitellut pääkaupunkiseudulla muiden ilman sopimusta olevien pelaajien kanssa.

– Onhan tämä turhauttava tilanne. Epävarmuus on se isoin juttu, mutta ei tässä auta muu kuin treenata hemmetin kovaa päivittäin ja toivoa, että jossain vaiheessa uusi osoite selviää, sanoi Honka.

– Nämä ovat aika vaikeita asioita kommentoida, koska ei ole vielä mitään nimiä papereissa.

Tähtäin on tiukasti Pohjois-Amerikassa.

– Haluan päästä takaisin Jenkkeihin pelaamaan. Sarjat Pohjois-Amerikassa eivät vielä ala hetkeen, joten pitää olla vain kärsivällinen.

Viime vuonna Honka teki Dallasin seurajohdolle selväksi, että hän haluaa vaihtaa maisemaa turhauttavien kausien jälkeen. Nyt ääni kellossa on muuttunut.

– Paluu Dallasiin tässä vaiheessa näyttäisi fiksuimmalta vaihtoehdolta. Tekisi vielä mieli näyttää, että pystyn pelaamaan siellä. Haluan kuitenkin edelleen pelata NHL:ää, ja pelaaminen Dallasin organisaatiossa auttaisi siinä, Honka näki.

– Dallasilla on mun pelaajaoikeudet, ja he tarjoavat samaa sopimusta kuin aikaisemmin. Silloin halusin toiseen seuraan, joten se vähän jäi. Nyt tilanne on eri. He ovat samoilla mietteillä sielläkin.

Ennen viime kautta Dallasin kesän 2014 ykköskierroksen varaus (14:s pelaaja) haki läpimurtoa Dallasin riveihin viiden vuoden ajan. Honka sai tililleen yhteensä 87 NHL-ottelua, joissa saldo oli 2+11.