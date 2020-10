HPK:n liigaottelussa mahdollinen korona-altistuminen: ”On istunut katsomossa D4”

D4-katsomossa olleita muita katsojia pyydetään tarkkailemaan terveydentilaansa ja hakeutumaan testaukseen, jos oireita ilmenee.

HPK:n kausi on alkanut haasteellisesti.­

Jääkiekkoliigan HPK kertoi sunnuntaina, että koronavirustestissä positiivisen tuloksen nyt saanut henkilö oli seuraamassa perjantaina Hämeenlinnan jääkiekkohallissa pelattua HPK–Lukko-ottelua.

– Ottelussa on ollut vähäinen mahdollisuus altistua koronavirukselle. Lieväoireinen henkilö on istunut katsomossa D4. Hän on käyttänyt maskia koko ottelun ajan eikä siirtynyt paikaltaan ottelutapahtumassa, seura tiedotti.

– D4-katsomossa olleiden muiden katsojien tartuntariski arvioidaan vähäiseksi, mutta heitä pyydetään tarkkailemaan terveydentilaansa ja hakeutumaan testaukseen, jos oireita ilmenee.

Lukon 5–1-voittoon päättynyttä ottelua oli katsomassa 651 ihmistä. Se on toistaiseksi pienin katsojamäärä kuun alussa alkaneessa Liigassa.