Kärpillä murhaava tilasto Pelicansia vastaan – HIFK kaatoi Tapparan Bemströmin maalilla

SM-liigan ohjelmassa oli lauantaina seitsemän ottelua.

Kärpät on aloittanut SM-liigakauden väkevästi.­

Oululainen Kärpät ei tiedä jääkiekkoliigassa miellyttävämpää vastustajaa kuin Pelicans.

Lahtelaiset hävisivät lauantaina Kärpille liigassa kymmenennen kerran peräkkäin, kun tappiolukemat olivat 2–5. Pelicans ei ole saanut sitten vuoden 2017 tappioputkessa Kärpiltä pistettäkään.

– Pelaamiseni tuntuu olevan vielä hieman hakusessa, koska olin kuusi ja puoli kuukautta sivussa täysipainoisesta harjoittelusta. Olen ollut joukkueen mukana täysillä vasta parin viikon ajan, kommentoi Kärppien maalilla jo kolmantena miehenä nähty Justus Annunen, 20.

Sarjakärjessä olevan Kärppien tehomiehet olivat ykkösketjun laitahyökkääjät Jesse Puljujärvi (2+1) ja Mika Pyörälä (1+2). NHL:ään jossain vaiheessa kautta palaava Puljujärvi yritti kahden maalin johtotilanteessa varsin itsekkäästi pitkän ja oman päädyn aloituksen kustannuksella toisen maalin hakua.

Pelicans oli alkuun Kärpille liian liukas. Isäntien Ryan Lasch ansaitsi vikkelyydellään Kärpille jo kuudessa minuutissa kaksi jäähyä ja koko pelissä kolme istuntoa. Amerikkalainen Lasch ja tshekkihyökkääjä Rudolf Cerveny olivat kuitenkin kaukalossa todistamassa kaikki Kärppien neljää tasakentällismaalia.

– Tänään oli huippuvastustaja, joka käytti paikkansa. Olen tyytyväinen joukkueeni pelaamiseen viidellä viittä vastaan, kuittasi Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä.

HIFK:n ruotsalaisvahvistus Emil Bemström kaatoi lauantaina jatkoajalla Tapparan 3–2 karattuaan Patrik Virran ohilaukauksen ansiosta laidasta läpi ja ohitettuaan tyylikkäästi läpiajon päätteeksi Tapparan maalivahdin Dominik Hrachovinan.

– On jokaisen pelaajan omalla vastuulla pelata viisaasti jatkoajalla. Jos laukoo ohi, seurauksena on usein ylivoimahyökkäys omaan päähän tai läpiajo kuten tänään nähtiin. Ei siihen mitään taktisia ohjeita tarvita, sanoi toisen jääkiekkoliigan ottelunsa HIFK:ssa pelannut Antti Suomela.

Suomelan saldo avausottelustaan Kärppiä vastaan oli –2 perjantaina. Nyt hän sai pluspisteen voittomaalista ja pelasi 22 minuuttia.

– Ehdin jäälle tuulettamaan. Paransimme merkittävästi avauspelistä koko joukkueena. Katsoimme vähän Kärpät-pelistä videoita, ja keskityimme puolustamaan hyvin ja välttämään harhasyöttöjä, Suomela lisäsi.

Maali oli Bemströmille kauden neljäs. Hän teki viime kaudella NHL:ssä Columbukselle 10 maalia.

Ottelu oli vasta kolmas jatkoajalle mennyt tämän kauden jääkiekkoliigassa, jossa otteluita on pelattu 29. Eli tämä on noin 10 prosenttia, kun viime kaudella jatkoajalle eteni 21,8 prosenttia otteluista.

Jukurien hyökkäyspeli on ollut Jääkiekkoliigassa tukossa, sillä ykkösketjun pelaajat eivät ole iskeneet yhtään maalia. Koostumus on elänyt, mutta tulosta ei ole tullut. Viikonlopun kahdessa pelissä joukkue iski kahdesti.

TPS:ää vastaan 1–4-tappiossa ykköstrion muodostivat jokaisessa pelissä sen laidalla viilettänyt Jesper Piitulainen sekä Teemu Henritius ja Joachim Rohdin.

– Kiekko ei mene maaliin ja sillä selvä. Ei auta kuin uskoa. Tarvittaisiin yksi maali, ja siitä ne padot aukeaisivat, Jukurien kapteeni näki viitaten kärkimiesten tukkoisuuteen.

Vieraista säikäytti Petteri Wirtasen kohtalo. Hän sai naamaansa kipeän näköisen iskun, mutta selvisi säikähdyksellä. TPS:lle puolestaan tehoilivat liigauransa kaksi avausmaalia tehnyt Austin Ortega sekä kaksi maalia syöttäneet Ruslan Ishakov ja Johan Ivarsson.

– Tyytyväinen täytyy olla, että selvittiin momentumeista. Nyt tuli kauden ensimmäiset ylivoimamaalit, eli ei tässä ole juhlaa ollut sillä puolella, TPS-luotsi Raimo Helminen sanoi.

Kolme ensimmäistä otteluaan Liigassa puhtaalla pelillä edennyt Ilves sai lauantaina tuntea KooKoon uusien pelaajavahvistusten tehokkuuden nahoissaan. KooKoo täydensi tuloksellisesti täydellisen, kahden voiton viikonvaihteen maalein 4–2.

NHL-liigan Pittsburgh Penguinsin KooKoolle koko kaudeksi lainaama 23-vuotias hyökkääjä Kasper Björkqvist, 23, on todistanut jo kolmessa pelissä olevansa jääkiekkoliigassa kyvykäs ratkaisija.

– Pääsin hyödyntämään maalipaikat tänään. Vastapainoksi tuli tehtyä aika monta virhettä, mutta tämä oli joukkueen taisteluvoitto, Björkqvist sanoi.

Vuoden 2016 nuorten maailmanmestari Björkqvist hyödynsi Ahti Oksasen pitkän syötön (2–0). Toinen Björkqvistin ylivoimaosumista oli ottelun voittomaali (3–2) Aleksi Ainalin syötöstä.

– Molemmat olivat loistosyöttöjä. Voittomaali tuli selkäytimestä. Ehkä näin maalivahdin (Lukas Dostal) längissä tilaa, Björkqvist kertoi.

KooKoon viime kauden toiseksi paras maalintekijä Trevor Mingoia avasi lauantaina maalitilinsä. Yhdysvaltalainen Mingoia vei KooKoon johtoon KHL-liigan Jokereista Kouvolaan siirtyneen Oksasen laukauksen paluukiekosta.

Rauman Lukon vastuuvalmentaja Pekka Virta puhisi tyytyväisyyttä, kun viikonlopun pelit Liigassa oli nähty. Lauantainen 3–0 kotivoitto SaiPasta tiesi sitä, että kahden pelin kokonaissaldoksi jäi Lukolle yksiselitteinen 8–1.

– Prosessi etenee. Joukkueella on kova into ja rohkeus, Lukon niskaa on vaikea saada poikki, Virta tiivisti.

– Sekin päivä, kun taululla näkyy vielä isompi ero, lupasi Virta.

Lukon pelivoiman myönsi myös SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä. Hänen mukaansa nyt nähtiin, miten huippujoukkue sen tekee.

– Pelikäsitys, pelinopeus ja kaksinkamppailukovuus olivat eri luokkaa kuin meillä. Kauden kovin vastustaja, Lehterä myönsi.

– Tämä kokemus pitää saada siirrettyä arkeen, Lehterä kuvasi Ladaksi muuttuneen SaiPan matkaa Mersun eli Lukon kotiluolaan.

Lukon pelissä positiivisinta oli vastuun jakaantuminen neljälle kentälle, maalivahti Oskari Setäsen torjuma kauden ensimmäinen nolla, NHL-pakki Ville Heinolan kauden ensimmäiset tehopisteet 0+2 ja toisen NHL-nuorukaisen eli ”Laitilan Kaurapiltti” Aleksi Saarelan totaalinen dominointi kaukalossa.

Kotijoukkueen maaleista vastasivat Jonne Tammela, Eetu Koivistoinen ja Toni Koivisto.

Pönttövuoren derby, Järvi-Suomen derby, derby. JYPin ja KalPan väliset jääkiekkoväännöt tunnetaan monella eri lempinimellä, sillä seurat ovat toisilleen rakkaita vihollisia. Hegemoniakohtaamisen arvoiseen tunnelmaan oli kuitenkin lauantaina vaikea päästä.

KalPan 3–0 voittamassa ottelussa asiaan vaikutti sekä vain 1 944-päinen yleisömäärä että kaukalossa nähty peli, jossa kumpikaan joukkue ei yltänyt parhaimpaansa.

Molemmilla joukkueilla on ollut omat ongelmansa maalinteon kanssa, mistä kertoi molempien nollateholla toiminut ylivoimapelaaminen ennen illan kohtaamista. Tähän KalPa sai hieman helpotusta, kun ratkaisevan tuntuinen 0–2-osuma syntyi päätöserässä ylivoimalla Miikka Pitkäsen mailanlavasta.

– Esityksemme oli kaukana täydellisestä, mutta siinä oli paljon hyviä elementtejä. Ylivoimamaali oli meille iso juttu ja antoi happea lopun taistelemiseen, KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen summasi.

Lauantain ehdottomiin hahmoihin kuului myös 23 kertaa kiekon eteen venynyt Eero Kilpeläinen, joka osaltaan esti JYPin maalinteon monessa huippupaikassa.

– Kilpeläinen oli tänään maalissa loistava. Maalivahdilta ei vaan voi pyytää enempää, Miettinen kiitteli suojattiaan.