Kommentti: HIFK:lla on käsissään kovin maalitykki 20 vuoteen

Emil Bemströmin tasoisia pelimiehiä näkee harvoin SM-liigassa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Emil Bemström on HIFK:n hyökkäyksen terävin syömähammas.­

Jättibudjetti takaa, että Helsingin IFK pystyy joka kausi hankkimaan pakan päältä nimekkäitä pelaajia. Kun pinkka on kunnossa, kokoonpanoon on helpompi houkutella laadukkaita pelaajia.

Vuosien varrella hankintojen osumatarkkuus on vaihdellut. Tom Nybondasin yli vuosikymmenen kestäneellä aikakaudella Nybarin laatikoista putkahti ulos kirjava sato pelaajia. Välillä profiilihankinnat osuivat, välillä eivät.

Nybondasin tilalle urheilujohtajaksi palkattu Tobias Salmelainen vastaa HIFK:n rakentamisesta nyt neljättä kautta. Salmelaisen, 35, aikana HIFK on sijoittunut runkosarjassa kerran viidenneksi ja kahdesti kuudenneksi. Saldona on yksi pronssi.

Kausien välillä Nordenskiöldinkadun jäähallin ovi on käynyt tiuhaan. Salmelaisen aikana pelaajia on hankittu määrällisesti paljon, mutta laadun kanssa on ollut välillä niin ja näin.

Edarin pukukoppiin on viime vuosina kävellyt paljon ennakkoon hehkutettuja nimiä, joista läheskään kaikki eivät ole pystyneet lunastamaan kovia odotuksia.

Välillä ruletti antaa täysosumia.

Tällä kertaa todennäköisyyksiä nosti merkittävästi tulevan NHL-kauden epävarma ajankohta, mikä mahdollisti HIFK:lle sekä muille pienemmän budjetin liigajoukkueille (lähes) NHL-tason vahvistusten haalimisen.

HIFK osui kultasuoneen, kun se värväsi lainasopimuksella Emil Bemströmin. Columbus Blue Jacketsin 21-vuotias sopimuspelaaja on harvoja SM-liigaan lainattuja pelaajia, joka on ehtinyt jo todistaa tasonsa NHL:ssä.

Seuraavaa puolijyrkkää näkökulmaa piti puntaroida tovi, mutta nyt sen voi sanoa ääneen: Bemström on HIFK:n kovin maalitykki 20 vuoteen.

Paras sitten legendaarisen Jan Calounin, joka pelasi maagisella pelisilmällään SM-liigan läpi 1990-luvun lopulla.

Jan Caloun teki parhaalla HIFK-kaudellaan 1998–99 hurjat tehot 24+57=81. Seuraavalla kaudella tshekkitähti iski HIFK:n paidassa 38 maalia ja 72 pistettä.­

Normaalitilanteessa Bemströmin tasoista pelaajaa ei tietenkään nähtäisi SM-liigassa, mutta korona on sekoittanut kaiken muun ohella myös globaalin kiekkokalenterin.

Kannattaa nauttia näiden pelurien esityksistä vielä kun se on mahdollista. NHL-lainat jakavat mielipiteitä laajasti, mutta yhdestä asiasta kaikki ovat varmaan samaa mieltä: NHL-seurojen lainapelaajat sähköistävät SM-liigan epävarmaa syyskautta.

Bemström on pelaaja, josta yksistään voi pulittaa pääsylippuhinnan.

Harvahampainen ruotsalainen ei ole kokonaisvaltaisin 60 metrin sykevyöpelaaja, mutta moni junioripelaaja voisi ottaa mallia Bemströmin ratkaisuhimosta ja määrätietoisesta pelaamisesta kiekon kanssa.

Pelityylissä on poikkeuksellista särmää ja eleganssia. Jo pelkkä nopeustaitavuus erottaa tietenkin hänet liigatason pelaajista, mutta kiekon kanssa peli ei päädy turhaan taikinointiin.

Bemström yrittää liigajäillä haastaa vielä astetta rohkeammin kiekon kanssa kuin NHL:ssä. Välillä jopa uhkarohkeastikin, mutta tämä on odotettua sarjassa, jossa taklausuhka on olematon verrattuna NHL:ään.

Bemströmin peli ei kuole siihen hetkeen, kun kiekko lyödään lavasta pois. Hän ampaisee ärhäkästi irtokiekkojen perään ja pystyy vahvalla mailalla napsimaan riistoja ja pitämään hyökkäyspelin elossa.

HIFK:n hyökkäykseen on pumpattu viime viikkojen aikana kovia nimiä, mutta Bemström erottuu kirkkaasti joukosta. Kannattaa seurata.