TPS:n pelaaja asetettiin koronakaranteeniin – SM-liigajoukkueen toiminta jatkuu normaalisti

TPS tiedotti pelaajansa korona-altistumisesta.

SM-liigan Turun Palloseuran pelaaja on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajallaan ja asetettu kahden viikon karanteeniin, turkulaisseura tiedotti. TPS:n mukaan pelaajalle on tehty kaksi koronavirustestiä, joiden kummankin tulos on negatiivinen.

Kyseinen pelaaja on karanteeniajan pois joukkueen harjoittelusta, mutta muun joukkueen toiminta jatkuu normaalina. TPS kohtaa perjantaina SaiPan ja lauantaina Jukurit.

– Tämänhetkisten säädösten mukaan altistuneen henkilön kontaktit saavat jatkaa normaalia arkea seuraten omia oireitaan, TPS:n lääkäri Niklas Lindblad sanoi tiedotteessa.