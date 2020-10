Entinen leijonatähti Petri Kontiola säväytti paluuottelussaan SM-liigaan

Petri Kontiola, 35, vakuutti HPK-debyytissään. Parannettavaakin jäi.

Hyvän ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.

Petri Kontiola käytti tilaisuutensa hyväkseen, kun 35-vuotias keskushyökkääjä debytoi HPK:n paidassa eilisiltana hämeenlinnalaisyleisön edessä.

SM-liigakauden avausiltana kaikki katseet olivat konkarisentterissä, joka on yksi koko sarjan seuratuimmista pelaajista tällä kaudella. ”Konna” ei pettänyt odotuksia.

Pitkältä 13 vuoden ulkomaan kierrokselta SM-liigaan palannut Kontiola oli HPK:n näkyvin pelaaja Kärppiä vastaan. Tehot 1+1 kerännyt konkari valittiin ottelun ykköstähdeksi.

Konnankoukut eivät kuitenkaan riittäneet voittoon, kun Kärppien kärkikaarti Cody Kunykin (1+1) johdolla käänsi ottelun päätöserässä oululaisten 4–2-voitoksi.

Edellisen kerran Kontiola leipoi kiekkoa liigajäillä Tapparan paidassa keväällä 2007. Täksi kaudeksi Kontiola ei syystä tai toisesta kelvannut kirvesrinnoille – HPK:n onneksi.

Kontiola osoitti heti debyytissään, että homma toimii vanhoillakin päivillä.

Taidokas pelintekijä keräsi eniten peliaikaa (19.18 minuuttia) HPK:n hyökkääjistä. Aloitusympyrässä Kontiola kaapi kiekkoja joukkueelleen vakuuttavalla 65 prosentin tarkkuudella.

Kontiola painotti ottelun jälkeen, että hän ei ole vielä lähelläkään parasta kuntoaan.

– Tässä on ollut vähän kaikenlaista... Nämä eivät ole missään nimessä mitään tekosyitä, mutta kaikenlaista on ollut, ja tämä oli minulle vasta kolmas ottelu tänä syksynä. Tämä oli hyvä startti ja tästä on ihan hyvä jatkaa, Kontiola kommentoi C Morelle.

Kontiola näytti ensimmäisen kympin aikana Rinkelinmäen yleisölle, mitä häneltä on lupa odottaa tällä kaudella.

Tukku harkittuja ja peliä edistäviä siirtoja niin tasakentällisin kuin ylivoimalla. Kun Kontiola on askissa, kiekko on yleensä oranssipaitojen kannalta hyvissä käsissä.

Jo ottelun toisessa vaihdossaan Kontiola vapautti nerokkaalla pienellä siirrolla Jere Innalan maalintekoon.

Kontiolan herkät kädet ja terävä pelinluku ovat taanneet ketjukavereille makoisia tontteja yli vuosikymmenen ajan niin KHL:ssä kuin Leijonissakin.

Nyt maestron ”reteestä” tarjoilusta pääsevät nauttimaan uudet ketjukaverit Innala ja Valtteri Puustinen. Nimekäs ykkösnyrkki oli avausottelussa HPK:lle kaikki kaikessa.

– Kaikki ketjussamme tekevät kovasti hommia, mutta tunnetusti Konna on aika hyvä syöttelemään. Kun vaan jaksamme Puustisen kanssa liikkua hyville paikoille, lättyä tulee varmasti lapaan, Innala ennakoi C Moren haastattelussa.

Debyytistä jäi lopulta kitkerä maku, kun loppua kohti Kontiolan liike hiipui ja samaan aikaan peli lipesi HPK:n käsistä. Kärpät hallitsi määrätietoisemmin kiekkoa ja nousi väkisin pelin päälle.

Kontiolalle jäi tappiosta hampaankoloon, sillä hän seurasi aitiopaikalta Kunykin taituroimaa alivoimamaalia, joka jäi ottelun voittomaaliksi. Vain hetkeä aiemmin Kontiola ehti pedata mainion tontin Innalalle, mutta Kärpät rokotti vastaiskusta toisessa päädyssä.

– Turha laittaa päätä pensaaseen. Otamme tästä hyvät asiat mukaan. Tämä oli meiltä ihan hyvä aloitus. Vastus oli ihan sarjan kärkipäätä. Se täytyy muistaa, Kontiola niputti.