Jääkiekkojuontaja Suvi Puukangas, 30, kertoo kohtaamistaan ennakkoluuloista – oma isäkin epäili: ”Onpa erikoista, kun nainen...”

C Moren jääkiekkojuontaja Suvi Puukangas kertoo itsekriittisyydestään ja kohtaamistaan ennakkoluuloista.

Suvi Puukangas on C Moren SM-liigalähetysten juontaja.­

Kun SM-liigalähetykset alkavat torstaina pyöriä C Morella ja MTV:llä, studiossa on yksi nainen.

Suvi Puukangas, 30, aloittaa jo kolmannen kautensa liigalähetysten juontajana.

Kun hänelle aikanaan tarjottiin jääkiekkojuontajan paikkaa, uuteen maailmaan hyppääminen arvelutti.

– En ollut tehnyt televisiota, enkä ollut erikoistunut urheilu- saati jääkiekkotoimittajaksi. Mietin, että pärjäänkö tehtävässä, Yle Puheella juontajana ja toimittajana vuosien ajan työskennellyt Puukangas kertoo.

Puukangas ei ole valtakunnan ensimmäinen naisjuontaja lätkästudioissa, mutta yksi harvoista hän yhä on. Sekin mietitytti.

– Jääkiekko herättää ihmisissä valtavasti tunteita. Pohdin, että uskallanko asettaa itseni julkisesti arvosteltavaksi. Se arvelutti ja vähän pelottikin.

Epäröijää helpotti ajatus siitä, ettei hänellä juontajan roolissa tarvitse olla vastauksia kaikkiin jääkiekkoa koskeviin kysymyksiin. Hänen pitäisi saada kaivettua vastaukset studion asiantuntijoilta.

– Haluan toki opiskella koko ajan lisää jääkiekosta pelinä, taktiikoista ja muusta sekä onnistua tarjoamaan uusia näkökulmia ja kysymyksiä asiantuntijoille. Tämä asenne kumpuaa uteliaasta luonteestani, Puukangas kertoo.

Jääkiekkojuontaja on jokaisessa lähetyksessä kriittisten katsojien arvioitavana. Palautetta Puukankaalle on tullut, mutta ei niin paljon kuin hän valmistautui vastaanottamaan.

Salibandya aikuisuuden kynnykselle saakka harrastanut Suvi Puukangas kuvailee itseään ”äärimmäisen uteliaaksi” persoonaksi. Jääkiekkoa hän haluaa oppia ymmärtämään koko ajan paremmin ja paremmin.­

– Odotin, että negatiivista palautetta tulisi todella paljon. Silti suoraan minulle tullut palaute on ollut enimmäkseen positiivista joitain yksittäisiä viestejä lukuun ottamatta. Sellaisia viestejä on tullut, että: ”Kun aloitit, et vakuuttanut, mutta nyt olen joutunut kääntämään takkini”.

Sosiaalinen media tarjoaa häiriköijille vaivattoman alustan lähestyä julkisuuden henkilöitä, mutta Puukangas on päässyt vähällä.

– Yksi suora kysymys on tullut, että lähdetkö ulos. Vastasin siihen, että en.

Sen Puukangas on kuitenkin saanut huomata, että hänen lajiasiantuntemukseensa ei aina edelleenkään luoteta.

– Sellaiseen ennakkoluuloiseen asenteeseen olen törmännyt, että voikohan minun kanssani puhua mitään jääkiekosta. Oma isänikin sanoi, että onpa erikoista, kun nainen on mukana jääkiekossa.

– Kerran eräs puolituttuni puolestaan kysyi, että tiedänkö mitään KooKoosta ja pyysi todisteeksi kertomaan jotain seurasta. Olin silloin tehnyt tätä työtä vuoden. Mietin mielessäni, että raivostunko, vai mitä vastaan. Totta kai minä nyt jotain osasin sanoa KooKoosta. Tällaisilla kysymyksillä minua ikään kuin testataan. Että puhutaanko Suvi koirista vai jääkiekosta, Puukangas sanoo.

Kaikkein suurin haaste nykyisessä työssään Puukankaalle on ollut liian hallitseva itsekriittisyys.

– Se on ollut minulle iso ongelma. Suorasta lähetyksestä ei selviä, jos koko ajan arvostelee itseään ja miettii jo suorituksen aikana, että miten lähetys on mennyt.

Aiemmin Puukangas puhui itsekriittisyydestään ylpeänä. Se on muuttunut.

– Nykyään puhun siitä enemmänkin häpeillen. Ainainen kritiikki ei todellakaan kasvata. Pitäisi osata myös iloita onnistumisista. Olen tehnyt paljon töitä tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Suvi Puukangas on seurannut aktiivisesti jääkiekkoa ja muitakin pallopelejä elämänsä aikana. Televisiosta hän on katsonut ihaillen, kun Laura Ruohola on juontanut kiekkolähetyksiä.­

Yksi tämän hetken tärkeimmistä puheenaiheista yhteiskunnassa on kiusaamiseen puuttuminen. Puukangaskin kertoo joutuneensa nuorena ajoittain pilkatuksi.

– Olin aika pulska tyttö ja välillä ulkonäköäni pilkattiin, muttei minua varsinaisesti kiusattu. Rakastin erilaisia pallopelejä, ja siellä ulkonäköpaineet unohtuivat. En kehdannut nuorena sanoa pilkkaamisesta kenellekään.

– Havaitsin tietynlaista kiusaamista myös urheiluseuroissani. Tämä on tärkeä aihe, josta pitäisi puhua enemmän myös urheilupiireissä. Urheilussa on niin paljon kyse pärjäämisestä ja osaamisesta.

SM-liigakausi alkaa torstaina, kun HPK ja Kärpät iskevät yhteen.

Kärpät on Puukankaan arvion mukaan vahva mestarisuosikki jälleen kerran, mutta suurimmaksi suosikiksi hän nimeää Lukon. Pienellä erolla.

– Viime kaudella Lukko puski jo itsensä niin vahvasti kärkikahinoihin. Tietä mestaruuteen on rakennettu Raumalla huolellisesti.