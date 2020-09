Näin hallitus yrittää pitää huippujääkiekkoilijat Suomessa – lakimuutos parantaa mahdollisuuksia verosuunnitteluun

Lakimuutos parantaa merkittävästi urheilijoiden mahdollisuuksia verosuunnitteluun ja tuo Suomen Ruotsin kanssa samalle viivalle.

Jääkiekon SM-liigassa on viime vuosina ollut hankala pitää kotimaisia huippupelaajia saati houkutella ulkomaisia tähtiä. Selvästi vetovoimaisin suomalaisseura onkin SM-liigan ulkopuolella, KHL:ssä, pelaava Jokerit, jonka palkkataso on venäläisen tukirahan ansiosta eri planeetalta kuin SM-liigan.

Yksi syy Suomen heikkoihin mahdollisuuksiin kilpailla esimerkiksi Ruotsin pääsarjaa SHL:ää vastaan on sekin ollut puhtaasti taloudellinen. Ruotsissa pelaajat ovat saaneet joka vuosi siirtää urheilijarahastoon haluamansa rajoittamattoman summan rahaa, jonka he nostavat uransa jälkeen haluamanaan aikana. Rahat verotetaan vasta tässä vaiheessa.

Suomessa on jo yli 20 vuotta ollut sama mahdollisuus rahastointiin, mutta rahastoitava maksimisumma on 100 000 euroa vuodessa ja rahastoon kertyneet varat on täytynyt nostaa verokortilla kymmenen vuoden sisällä uran päättymisen jälkeen.

Tämä tarkoittaa, että huippupalkattujen pelaajien veroprosentti on selvästi korkeampi kuin Ruotsissa sekä pelaajasopimuksen ollessa voimassa että rahastoa tyhjennettäessä. Rahastoon kertyneistä varoista menee huomattavasti enemmän veroa, jos ne joutuu nostamaan 10 vuodessa eikä esimerkiksi 25:ssä.

Ulkomaankauppaministeri, kansanedustaja Ville Skinnari (sd) on kumppaneineen tehnyt ison lobbaustyön ammattiurheilijoiden rahastointimahdollisuuksien kohentamiseksi.­

Tähän on nyt tulossa muutos, joka pitkälti henkilöityy ex-jääkiekkoilija, ulkomaankauppaministeri Ville Skinnariin (sd). Hän on yhteistyössä Suomen jääkiekkoilijat ry:n, SM-liigan alumnin ja muutaman muun poliitikon kanssa ollut vahvasti lobbaamassa tuloverolakiin myötätuulessa olevaa muutosta, jota käsiteltiin äskettäin budjettiriihessä.

Skinnarin mukaan muutamat yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta nyt näyttää siltä, että jatkossa Suomessa pelaavat jääkiekkoilijat saavat sijoittaa rahastoon 200 000 euroa vuodessa eikä rahastoa enää olisi pakko tyhjentää 10 vuoden sisällä uran loppumisesta.

Muutokset koskisivat toki kaikkia ammattiurheilijoita, mutta todella merkittäviä summia rahastoon kertyy Suomessa käytännössä lähinnä jääkiekkoilijoilta ja aivan muutamalta tähtikategorian yksilöurheilijalta.

Ulkomailla vakituisesti asuvat ja ammatikseen urheilevat suomalaiset eivät voi siirtää varojaan välittömän verotuksen ulottumattomiin suomalaiseen urheilijarahastoon, vaan heidän täytyy maksaa tuloistaan asemamaassaan verot.

– Asia eli urheilutulon rahastointimahdollisuus on ollut pitkään läheinen, sillä isäni (jo edesmennyt ministeri ja kansanedustaja Jouko Skinnari, sd) oli siinä jo 1990-luvulla hyvin aktiivinen. Ammattiurheilijoiden eläke- ja sosiaaliturvassa on puutteita, ja rahastointimahdollisuus auttaa heidän asemaansa, Skinnari sanoo.

Hän uskoo, että uusi käytäntö auttaa SM-liigaa pitämään kiinni parhaista pelaajistaan ja rekrytoimaan ulkomailta uusia.

– On menetetty paljon pelaajia Ruotsiin myös tämän rahastointikaton takia. Pelaajat ja pelaaja-agentit ovat varsin laskutaitoisia. Monesti mennään pelaamaan sinne, missä se on taloudellisesti edullisinta. Tämä muutos tietysti hyödyttää eniten hyvin kovatuloisia pelaajia, mutta heitäkin lajissa riittää.

Ministeri muistuttaa, ettei tuloverolain muutoksella tältä osalta ole juuri valtiontaloudellista merkitystä. Kyse ei ole verovälttelystä, vaan -suunnittelusta ja -jaksotuksesta.