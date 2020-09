Pelicans pestasi Ryan Laschin – ”Yksi parhaista Euroopassa pelaavista pelaajista”

Lahden Pelicans teki ottelukohtaisen sopimuksen yhdysvaltalaishyökkääjä Ryan Laschin kanssa. Hän edusti lahtelaisjoukkuetta edellisen kerran kaudella 2011–12, jolloin Pelicans saavutti SM-hopeaa.

Lasch voitti runkosarjan pistepörssin tehoin 24+38=62 ja oli sarjan tehokkain myös pudotuspeleissä pistein 5+11=16. Myöhemmin keväällä hän edusti Yhdysvaltoja MM-kilpailuissa.

– Lasch on yksi parhaista Euroopassa pelaavista pelaajista, ellei jopa paras. Hän on poikkeuksellisen taitava hyökkäyspään virtuoosi, jolla on kaiken lisäksi erityinen asema lahtelaiskannattajien sydämissä, päävalmentaja Tommi Niemelä kommentoi Pelicansin verkkosivuilla.

Lahdesta lähtönsä jälkeen Lasch on kiekkoillut pääosin Ruotsin liigassa, mutta myös Sveitsin liigassa sekä Pohjois-Amerikan AHL:ssä ja ECHL:ssä. Kaudella 2014–15 hän tehoili TPS:ssä kunnes palasi tammikuussa Ruotsiin.