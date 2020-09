Jukurien karanteenipelaajat joutuivat rajujen some-väitteiden kohteeksi – ”Voi vain kuvitella, miten rankkaa se on”

Mikkelin Jukurien karanteenissa olevista pelaajista on levitetty perätöntä tietoa.

Jukurien logo on ollut viime viikot erityistarkkailussa Mikkelissä. Huhumylly on jauhanut väärää tietoa.­

Mikkelin Jukurit on joutunut koronavirustartuntojensa jälkeen uuteen myllytykseen.

Sosiaalisessa mediassa on herännyt ilmiö, jossa seuran pelaajia kytättiin ja heidän toimistaan levitettiin virheellistä tietoa.

– Someen on levitetty tietoa, että karanteenissa olevat pelaajamme olisivat liikkuneet ravintoloissa ja kaupungilla. Se on ollut sellaista väärän tiedon levittämistä, Jukurien hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka kertoi.

Jukurit on kokenut väärien tietojen levittämisen ikäväksi, koska seura tekee parhaansa suositusten ja sääntöjen noudattamisessa.

– Tämä on pieni kaupunki. Kaikki aikamiehen kokoiset, jotka liikkuvat Jukurien verkkareissa, on syyllistetty, Toivakka sanoi.

Jukurit kertoo noudattaneensa viranomaisohjeita, toisin kuin sosiaalisessa mediassa on esitetty.­

Jukurien U20-ikäluokan joukkueessa todettiin ensimmäiset varmistetut koronavirustapaukset syyskuun 7. päivänä.

Myöhemmin tartuntoja on ilmoitettu kaikkiaan 26. Karanteenissa ovat olleet sekä kyseinen nuorten joukkue että SM-liigajoukkue, jonka pelaajia altistui harjoituksissa nuorten pelaajien kanssa.

Somemyrskyn synnyttämiseksi on riittänyt esimerkiksi se, että Jukurien pelaaja on ajanut seuratunnuksella varustetulla autolla ennalta sovittuun koronavirustestiin.

Tai joku on kulkenut samanlaisella autolla metsänlaitaan mennäkseen harjoittelemaan metsään – täysin yksin.

Mikkelissä on seurattu tarkasti Jukurien pelaajien liikkeitä. Kuvituskuva.­

Karanteenissa oleville pelaajille on järjestetty tarvittaessa ruokatoimitukset, jotka henkilöt ovat käyneet noutamassa sovitusta paikasta kaupan takaovelta, kaikkia ihmiskontakteja välttäen.

Vilauskin Jukureihin viittaavaan on saattanut riittää rikkomusväitteiden kirjoittamiseen sosiaaliseen mediaan.

Myös selviä väärinymmärryksiä on riittänyt.

– Someen on tullut nimettömiä niin sanottuja ilmiantoja. On lähetetty kuvia, joissa on väitetty olleen meidän pelaajiamme. Kyseessä on saattanut olla toisen ikäluokan pelaaja tai pelaaja, joka on jo lopettanut uransa, Jukurien tapahtuma- ja markkinointivastaava Kristiina Tiippana kertoo.

Osa Jukurien pelaajista on saattanut kokea esitetyt väitteet raskaina.­

Viime viikonloppuna somessa vihjailtiin, että ”joku Jukurien pelaaja” olisi ollut julkisuutta saaneissa Tahkon mökkibileissä. Kyseisissä juhlissa on tullut ainakin kuusi koronavirustartuntaa ja 70 altistumista.

Jukurit on suhtautunut esitettyihin väitteisiin vakavasti. Seura on käynyt läpi kaikki väitteet erittäin tarkasti. Tiippanan mukaan esille ei ole tullut yhtäkään väitettä, joka olisi pitänyt paikkansa.

Perättömät väitteet ovat tehneet muutenkin raskaista poikkeusoloista vieläkin tukalammat.

– Moni on huolissaan omasta terveydestään. Jotkut nuoret ehkä asuvat ensimmäistä kertaa yksin. Heille saadaan järjestettyä ruokahuolto ja he ovat yksin neljän seinän sisällä. He ovat ehkä huolissaan myös koko liigakaudesta ja sitten he lukevat tuollaisia väitteitä. Voi vain kuvitella, miten rankkaa se on, Tiippana sanoo.

Jukurien karanteenissa olleista pelaajista on levitetty väärää tietoa.­

Koronavirustartunnan saaneet ovat olleet kotihoidossa. Seuran mukaan sairastuneilla ei ole ollut oireita lainkaan, oireet ovat olleet vähäisiä, ja joillakin oireet ovat olleet hankalia.

Jukurien tartunnan alkulähdettä ei ole pystytty selvittämään.

Mikkeliläisten U20-joukkue pelasi ennen ensimmäisten koronavirustartuntojensa varmistumista vain muutama päivä aikaisemmin HPK:ta ja KooKoota vastaan.

Myöhemmin HPK ja KooKoo ovat kertoneet koronavirustartunnoistaan.

HPK:ssa on tullut esille kaikkiaan 14 varmistettua koronavirustartuntaa U20-joukkueessa ja kaksi SM-liigajoukkueessa.

Osa hämeenlinnalaisten liigajoukkueesta oli karanteenissa keskiviikkoon 23. syyskuuta asti. Joukkueen harjoitusottelu Ässiä vastaan on siirretty tulevalle lauantaille.

KooKoon SM-liigajoukkueessa on ollut yksi varmistettu koronavirustartunta. Muu joukkue oli karanteenin omaisissa olosuhteissa tiistaihin 22. syyskuuta asti.

Kouvolalaisseuran U20-joukkueessa on todettu yhteensä 10 tartuntaa.

Uuden SM-liigakauden alkamispäiväksi on merkitty ensi viikon torstai 1. lokakuuta. 50-vuotisjuhlakauteensa lähtevän Jukurien avausottelu on 2. lokakuuta Kuopiossa KalPaa vastaan.

Jukurit kohtaa seuraavana päivänä kotiavauksessaan JYPin.