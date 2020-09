Nyt jysähti: JYPille lähes puolen miljoonan euron mätkyt – bonuksista maksettiin veroja väärin perustein

Korkein hallinto-oikeus määräsi JYPin maksamaan kuusinumeroisen summan veromätkyjä.

Ei ole helppoa SM-liigaseura JYPillä. Jo muutoin taloudellisesti ahtaalla ollut jyväskyläläisseura joutuu maksamaan useiden satojen tuhansien eurojen veromätkyt.

Nyt maksettavaksi lankeava summa juontaa JYPin vuosina 2012 ja 2014 solmimien pelaajasopimusten allekirjoitusbonuksiin. JYP oli tehnyt tshekkiläisen Petr Hubacekin sekä kanadalaisten Eric Perrinin ja Darryl Boycen kanssa esisopimukset, joihin oli sisältynyt allekirjoituspalkkio.

Hubacekin allekirjoituspalkkiot kausien 2012–17 sopimuksista olivat yhteensä 310 000 euroa, Perrinin bonus kausien 2012–14 sopimuksesta oli 150 000 euroa ja Boycen bonus kausilta 2014–16 yhteensä 85 000 euroa. Yhteensä JYP siis maksoi allekirjoituspalkkioita nettona 545 000 euroa.

KHO:n ratkaisussa puhutaan vain tshekkiläisestä ja kanadalaisista pelaajista, mutta pelaajien henkilöllisyydet ovat asiakirjasta pääteltävissä.

Kuten yleisesti on tapana, ulkomaalaispelaajien palkat ovat nettopalkkoja, eli seura maksaa verot pelaajien puolesta. JYP oli maksanut allekirjoitusbonuksista 15 prosentin lähdeveron. Tämä lähdeveroprosentti on käytössä ulkomaalaisten urheilijoiden ja artistien kohdalla, jos nämä viettävät Suomessa korkeintaan kuusi kuukautta. Kaikki kyseiset pelaajat pelasivat JYPissä useampana kuin yhtenä kautena.

Verottaja suoritti vuonna 2006 JYPissä verotarkastuksen, ja verottajan tulkinta oli, että bonukset olivat osa pelaajien kokonaistuloa, josta olisi pitänyt suorittaa normaali ansiotulon mukainen vero. Lokakuussa 2016 Verohallinto määräsi JYPin maksamaan toimittamatta jääneet ennakonpidätykset, yhteensä lähes 479 000 euroa sekä viiden prosentin veronkorotukset ja viivästyskorot.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime viikon perjantaina ratkaisun, jonka mukaan JYP oli maksanut bonuksista liian vähän veroa. KHO kuitenkin totesi, että JYPin ei voitu todeta toimineen vilpillisessä mielessä, ja että allekirjoituspalkkioiden maksaminen oli ollut tavanomainen tapa. Siksi JYP sai veronkorotukset ja viivästyskorot anteeksi. Maksettavaa jäi siis 479 000 – josta osan JYP on jo maksanut.

JYPin nykyinen toimitusjohtaja Risto Korpela ei kerro tarkkaa vielä maksettavaksi lankeavaa summaa, mutta puhuu ”merkittävästä kuusinumeroisesta summasta”.

– Joitain osia on jo maksettu. Eilen viimeksi on lähtenyt verottajalle kysely ja varmistukset, mikä on kokonaissumma. Mutta meillä on suunnitelma, miten tämä summa hoidetaan pois, Korpela sanoo.

Millainen tämä suunnitelma näin merkittävän summan maksamiseksi on?

– Hallituksen päätöksellä tämä summa hoidetaan, Korpela vastaa.

– Vaikka on kyse vakavasta asiasta, ei tämä määräänsä enempää surkuttelemalla parane. Nyt pitää vaan vetää entistä enemmän työhaalareja päälle, Korpela mietti.

Risto Korpela on JYPin nykyinen toimitusjohtaja.­

Korpelalla ei ole osuutta tapahtumiin, sillä hän aloitti JYPin toimitusjohtajana toukokuussa 2019. Nyt kalliiksi osoittautuneiden sopimusten solmimisen aikaan JYPin toimitusjohtaja oli Kari Tyni.

Tapaus on JYPin kannalta erityisen harmillinen siksi, että kuten KHO:kin totesi, seuran ei voitu tulkita toimineen vilpillisessä tarkoituksessa. Päinvastoin seura oli pyrkinyt etukäteen selvittämään, voidaanko allekirjoitusbonuksista suorittaa verot lähdeveron mukaisesti.

– JYPiä ei ole missään vaiheessa syytetty veronkierrosta. JYP on toiminut hyvässä uskossa ja selvittänyt asioita etukäteen. Oli olemassa myös tulkintoja, joiden mukaan tämä olisi voinut olla oikea käytäntö. Mutta nyt verottajan tulkinta oli tämä, Korpela sanoo.

JYPin kannalta raskas päätös tuli mahdollisimman huonoon aikaan. Takana on kolme melko raskaasti tappiollista tilikautta, edessä koronarajoitusten vuoksi taloudellisesti hyvin haastava kausi.

– Ajankohta on toki huono. Mutta jo syksystä 2016 alkaen on ollut tiedossa, että voi olla, että tämä päättyy näin. Ei nyt voi sanoa, että tähän olisi varauduttu, mutta suunnitelmia tällaisen oikeuden päätöksen varalle on ollut. Nyt tämä sitten konkretisoitui. Mutta kuten sanottua, rästit hoidetaan, JYP ei kaadu tähänkään, Korpela sanoo painottaen lauseen viimeistä tavua.

KHO:n ratkaisu on samalla ennakkotapaus, jolla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia. Allekirjoitusbonukset ovat urheilumaailmassa hyvin yleinen palkkion maksun muoto, ja monessa muussa maassa bonusten verotukseen suhtaudutaan eri tavalla kuin Suomessa tuoreen KHO:n ratkaisun mukaan. On mahdollista, että ratkaisu saattaa vaikuttaa jopa Liigan kilpailukykyyn kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla.

– Tuollaisenkin johtopäätöksen voi vetää, Korpela sanoo.

– Kaikilla joukkueillahan on ulkomaalaispelaajia. Mutta nyt ainakin tiedetään, miten jatkossa tulee toimia.

Lue korkeimman hallinto-oikeuden koko päätös TÄSTÄ LINKISTÄ.