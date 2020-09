KalPan tähti lähti kotimaahansa

Alexandre Texier lähti Ranskaan.

Ranskalaishyökkääjä Alexandre Texier on palannut takaisin kotimaahansa lähipiirissään tapahtuneen sairastapauksen vuoksi, kertoo jääkiekkoliigassa pelaava KalPa kotisivuillaan.

KalPan kanssa syyskuussa lainasopimuksen solminut 21-vuotias Columbus Blue Jacketsin sopimuspelaaja Texier on toistaiseksi sivussa KalPan toiminnasta. Hän palasi keskiviikkona takaisin Ranskaan lähipiirissään tapahtuneen vakavan sairastapauksen vuoksi.

– Texier oli Kuopiossa jo karanteenissa, mutta hänen lähipiirissään on tapahtunut vakava sairastapaus, ja Texier on matkustanut takaisin Ranskaan lähipiirinsä luo. Tämä on erittäin harmittava tilanne, ja luonnollisesti tuemme pelaajaa tällaisessakin tilanteessa kaikin keinoin. Seuraamme nyt tilanteen kehittymistä, sanoo KalPan urheilujohtaja Anssi Laine.