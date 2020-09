Torstaina se on myynnissä – klassinen kausiopas jääkiekon SM-liigasta!

Jääkiekon SM-liigan kausioppaassa asiaa päävammoista, sarjan nuorista tähdistä, Lukon elpymisestä ja monesta muusta.

Urheilusyksyn toinen klassinen kausiopas, SM-liiga 2020-21, ilmestyy torstaina irtonumeromyyntiin ja Urheilulehden tilaajille.

Tuttuun tapaan erikoislehdessä ei ole pulaa kiinnostavista aiheista.

Lehden kansiaihe ovat kaukaloiden päävammat, jotka ovat kauhistuttaneet SM-liigassa ja koko jääkiekossa viime vuosina. Miten voitaisiin varmistua, ettei kaukalossa sattuisi enää yhtäkään aivovammaa, lehdessä selvitetään.

SM-liigan alkavan kauden kiinnostavista pelaajista esillä on Kärppien hyökkääjä Aatu Räty, josta ennustellaan huippuvarausta NHL:ään. Hän kertoo elämästään Kärpissä. Samalla käydään läpi sitä, miten oululaisseura taikoo kultakimpaleita riveistään koko ajan.

Nuorista pelaajista esillä on myös JYPiin siirtynyt Brad Lambert, Suomi-kiekon kohutuin superlupaus, joka on valmis lyömään läpi SM-liigassa jo 16-vuotiaana.

Raumalla on tapahtunut puolestaan eniten kaukalon ulkopuolella, kun urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on tehnyt pulskasta ja laiskasta Lukosta kuuman mestarisuosikin. Kuinka hän on onnistunut mahdottomalta vaikuttaneessa tehtävässä?

Lehdessä on myös analysoitu huolella sarjan kaikki 15 joukkuetta. Joka liigaryhmästä suurennuslasin alla on 22 ihannekokoonpanon pelaajaa.

SM-liiga 2020–21 on myynnissä torstaista lähtien hyvin varustetuissa irtonumeropisteissä hintaan 4,90 euroa (+IS:n hinta). Urheilulehden tilaajille klassiset kausioppaat tulevat osana tilausta.

SM-liigakausi alkaa 1. lokakuuta.