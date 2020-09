Pelicans värväsi nuorten maailmanmestarin ja poikien maailmanmestarin

Oskari Laaksonen ja Otto Somppi menevät Lahteen.

Jääkiekkoliigaan valmistautuva Pelicans hankki nuorta suomalaisosaamista, kun se pestasi lainasopimuksilla keskushyökkääjä Otto Sompin ja puolustaja Oskari Laaksosen.

Somppi voitti alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden vuonna 2016 ja Laaksonen alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2019.

– Laaksonen on todella hyvä kiekollinen puolustaja. Erittäin pelirohkea ja taitava, joka tykkää tehdä peliä. Hienoa, että saamme nauttia miehen otteista täällä Lahessa, päävalmentaja Tommi Niemelä kuvaili Pelicansin verkkosivuilla.

Laaksonen, 21, siirtyy Lahteen Buffalon ja Somppi, 22, Tampa Bayn organisaatiosta.

– Somppi on todella taitava sentteri, joka on samaan aikaan luotettava kahden suunnan hyökkääjä, mutta pystyy tekemään myös pisteitä. Hän on vielä vähän tuntemattomampi suomalaisille, mutta pelannut jo kaksi vuotta NHL-sopimuksen alla. Kyseessä on erittäin potentiaalinen tulevaisuuden huippupelaaja, Niemelä sanoi.