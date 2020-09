Podcast: SM-liigan pomo esitti kovat vaatimuksensa katsojille – ”Ilman tolkkupäisyyttä tästä ei selvitä”

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi toivoo kiekkofaneilta yhteisvastuuta.

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi myöntää, että takana on Suomen suosituimman urheilusarjan näkökulmasta erittäin raskas kuusikuukautinen.

Kallioniemi vieraili Suplan Liiga-podcastissa, jossa hän totesi, että pandemia on ollut liigahistorian pahin koettelemus.

– Varmasti voidaan sanoa niin. Niin kuin totta kai monella muullakin alalla, ei näin isoa uhkaa ja riskiä, tällaista mustaa joutsenta, joka paikalle lehahtaa, ole varmasti koskaan koettu, Kallioniemi tuumi Liiga-podcastissa.

SM-liigan suunniteltuun alkuun on aikaa noin kaksi viikkoa. Liigan suunnitelmissa yhä viedä täysimittainen runkosarja läpi.

Jääkiekkofanin täytyy olla nykytilanteessa entistäkin tarkempana. Kuvituskuva.­

Kallioniemi peräänkuuluttaa jokaisen katsojan vastuuta, ettei halliin mentäisi paikan päälle, jos havaitsee itsessään sairastumisen oireita.

– Aina voidaan ajatella, että joku kertoisi ja taluttaisi kädestä pitäen kaikki askelmerkit, että kuinka pitää missäkin tilanteessa toimia. Ilman tolkkupäisyyttä ja omaa ajattelua ja vastuunottoa – on sitten kyseessä liigaseuran toimija tai joku muu – ja että jokainen ottaa vastuuta, tästä ei varmasti selvitä, hän muotoilee.

Kallioniemi kertoo, että otteluiden katsojat pyritään tunnistamaan mahdollisimman hyvin sen varalta, jos jossain ottelussa havaittaisiin korona-altistuminen. Virukselle altistuneet ihmiset pitäisi pystyä jäljittämään.

– Se on tämän maan valitsemassa strategiassa perusprinsiippi. Me lähdemme siitä, että tiedämme kaikki hallilla olijat.

– Totta kai toivomme, että ihmiset ostaisivat lipun ennakkoon ja koronavilkku olisi kaikilla käytössä. Meillähän on pitkä perinne, että on erilaisia kortteja, jotka takaavat eri perustein pääsyjä halleille. Tässä kohtaa kaikki sellaiset liput ja laput, joilla vain tullaan halliin, on otettu pois. Kaikki käyvät tunnistautumassa lipputiskillä.