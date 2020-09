Kärpät sai kiinnostavan vahvistuksen – Janne Kuokkanen suuntaa Ouluun

New Jersey Devilsin pelaaja liittyy Kärppiin.

Janne Kuokkanen on kuulunut Suomen alle 20-vuotiaiden MM-joukkueen kapteenistoon.­

SM-liigaseura Oulun Kärpät vahvistuu.

22-vuotias hyökkääjä Janne Kuokkanen siirtyy oululaisseuraan.

NHL-seura New Jersey ilmoitti, että se lainaa pelaajan Kärppiin. Kuokkanen palaa Pohjois-Amerikkaan, kun NHL:n harjoitusleirit jossain vaiheessa alkavat.

Kuokkanen on pelannut Pohjois-Amerikassa kaudesta 2016–17 lähtien. Hänen tililleen on kertynyt yhteensä 12 NHL-ottelua Carolina Hurricanesin ja New Jersey Devilsin riveissä.

Hän juhli AHL:n mestaruutta kesäkuussa 2019 Charlotte Checkersin paidassa.

Kuokkanen pelasi Kärpissä yhden liigaottelun kaudella 2015–16 ja teki siinä kaksi maalia. Samalla kaudella hän saavutti alle 18-vuotiaiden MM-kultaa. Kuokkanen pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuosina 2017 ja 2018.