SM-liigan pomot jyrähtävät! ”Nyt pitää jokaisen skarpata”

Jääkiekon SM-liigan pitäisi alkaa kolmen viikon kuluttua.

Useasta jääkiekon SM-liigajoukkueesta on kantautunut tällä viikolla synkkiä koronauutisia.

Kauden alkuun on aikaa kolme viikkoa.

– Huoli on kasvanut, koska altistumisia ja sairastumisia on tapahtunut. Virus on päässyt ujuttautumaan seuroihin, vaikka asia on kesästä lähtien ollut esillä. Toivottavasti tämä toimii herätyksenä seuroille, että nyt on viimeiset hetket toimia, jotta altistumiset vältetään, kommentoi Ilta-Sanomille SM-liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

HPK tiedotti torstaina, että koko liigajoukkue on asetettu karanteeniin. Seuran U20-joukkueen pelaajalla todettiin koronavirus, ja edeltävänä päivänä kyseinen pelaaja oli ollut liigajoukkueen harjoituksissa.

Hiltunen on selkeästi harmissaan esille tulleista asioista.

– On helppo jälkeenpäin sanoa, että edustusjoukkueet olisi pitänyt saada pidettyä paremmin erillään muista.

– Ei tämän tilanteen kanssa voi olla liian varovainen. Nyt on ollut yhteisiä pelaajia, joita on siirrelty joukkueiden välillä. Ja kun tiedetään, että oireetonkin voi levittää tautia eteenpäin, Hiltunen totesi.

Puheenjohtaja vaatii seurojen pelaajilta ja työntekijöiltä jatkossa tarkempaa kuria ja ohjeiden noudattamista.

– Jokainen yksilö on vastuussa. Nyt pitää jokaisen skarpata ja varmistaa, ettei tulisi yhtään altistumista enää.

Sekä Hiltunen että SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi uskovat ja luottavat yhä, että kausi päästään aloittamaan 1. lokakuuta.

Jos sairastumiset ja karanteenit kohtaavat liigajoukkueita, löytyy otteluohjelmasta jouston varaa jonkin verran.

– Kaikki tähtää siihen, että aloitetaan lokakuun 1. päivä, ja valmiudet siihen ovat edelleen hyvät. Mutta paljon tässä pitää sietää epävarmuutta. Sellainen valmius on oltava koko ajan, että pystytään reagoimaan, Kallioniemi muotoili.

– Meidän olisi ollut mahdollista siirtää kauden alkua vaikkapa marraskuulle, mikä antaa hieman pelivaraa. Seurat haluavat, että runkosarjassa pelataan täydet ottelukierrokset, ja tarvittaessa lyhennetään playoff-sarjoja, Hiltunen sanoi.

Myös Kallioniemi toivoo, että viime päivien tapahtumat ovat opiksi liigaseuroille.

– Tänään torstaina viimeksi olen käynyt kaikki seurat läpi. On sovittu tiettyjä toimintamalleja. Parhaatkaan asiantuntijat eivät tiedä vastauksia kaikkeen ja uutta tietoa tulee analysoitavaksi koko ajan, Kallioniemi tuumi.

Liigapomot uskovat, että seuroilla on riittävästi tahtoa virustilanteen hallitsemiseksi. He kuitenkin peräänkuuluttavat tarkkuutta – seuroilta ja yksilöiltä.

– Tämä vaatii kovaa kuria. Ei ketään kuitenkaan voida valvoa 24/7. Jokaisessa seurassa yksittäisten henkilöiden täytyy tiedostaa vastuu itsestään ja muista. Pitää käyttäytyä niin, että välttelee altistumisia sekä noudattaa maskiohjeistuksia ja muita annettuja ohjeita, Hiltunen vaatii.

– Ottelutapahtumissa seurojen täytyy sitoutua vastuulliseen järjestämiseen, jotta yleisön ja pelaajien turvallisuus säilyy ja riskit minimoidaan, pohti puolestaan Kallioniemi.

Viime päivien koronauutiset ovat koskettaneet ainakin Jukureita, KooKoota, HPK:ta ja SaiPaa.