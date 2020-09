SM-liigaseura vetää tiukkaa koronalinjaa: ”Ihmettelen suuresti, jos meillä tapahtuu sama kuin Mikkelissä”

KalPan nokkamiehet kertovat, miten seurassa on hoidettu koronatilanne jo ennen syyskuuta.

SM-liigaseura KalPa kohtaa keskiviikkona harjoitusottelussa Kärpät ottelussa, joka pelataan Oulussa.

Kuopiolaissikermä ei päässyt matkaan täydellä miehistöllään, sillä osa pelaajista on sivussa flunssaoireiden ja koronavirustestin vuoksi. Jotkut KalPan hyökkääjistä ovat sivussa loukkaantumisten takia.

KalPan joukkueenjohtaja ja videovalmentaja Atte Kinnunen ilmoitti MTV Urheilulle, että hän ja kolme pelaajaa jäivät Kuopioon odottamaan koronavirustestien tuloksia.

– Itse asiassa yhden pelaajan puoliso taitaa odottaa koronavirustestin tulosta. Olemme vetäneet jo aiemmin niin tiukan linjan tässä asiassa, että joukkuetoiminnasta pitää jäädä pois, jos edes alistumista epäillään, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kertoi IS:lle puhelimitse.

KalPan toimitusjohtaja Tomi Saksman kertoi puhelimitse, että KalPassa on suhtauduttu erittäin vakavasti koronavirustilanteeseen jo ennen syyskuuta.

– Jos esimerkiksi pelaajan nenä on ollut edes vähän tukossa, hänellä ei ole ollut mitään asiaa joukkueen toimintaan. Eikä edes siinä tapauksessa, jos perheenjäsenellä on ollut flunssaoireita. Se on ollut protokollamme elokuun puolelta lähtien.

– Kuopiossa on pyörinyt viime aikoina runsaasti flunssaa. Joukkueestamme on ollut sivussa jatkuvasti noin 3–5 pelaajaa. Osa on ollut poissa muiden loukkaantumisten takia.

KalPan pelaajia on ohjattu ripeästi koronatesteihin heidän omien tai pelkästään heidän lähipiirinsä flunssaoireiden vuoksi. Hän sanoo, että viitisentoista KalPan liigarinkiin kuuluvaa pelaajaa on käynyt koronavirustestissä elokuusta laskettuna.

Saksman uskoo, että tarkka ja johdonmukainen linja säästää heidät pahemmalta.

– Joukkueen jäsenet ovat vastuussa toisilleen ja laajemmassa kuvassa muille ihmisille, hän muistuttaa.

– Ihmettelen suuresti, jos meillä tapahtuu vastaavaa kuin esimerkiksi Mikkelissä, hän arvioi.

Mikkelin Jukureista lähtöisin olevan Mikkelin koronatartuntaryppään taustalla epäillään niin sanottua supertartutustilannetta. Tartunta on osa Jukureista lähtenyttä ketjua, johon nyt liittyy 21 tartuntaa.

20 tartuntaa liittyy Jukurien U20-joukkueeseen, joka on kaupungin SM-liigajoukkueen tapaan asetettu 14 päivän karanteeniin. Sairastuneet ovat kotihoidossa.