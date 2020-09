Jesse Puljujärvi on hurjassa syyslennossa – tilasto osoittaa murskaavan ylivoimaisuuden

Jesse Puljujärvi on saalistanut tehoja kahden pisteen keskiarvolla.

Jesse Puljujärvi on ollut tehokkaalla tuulella Kärppien harjoitusotteluissa. Edmonton Oilersin kesän 2016 ykkösvaraus oli täysin pitelemätön varsinkin RoKia ja Hokkia vastaan.­

Jesse Puljujärvi on ollut kovassa vedossa SM-liigajoukkue Oulun Kärppien harjoitusotteluissa.

Puljujärvi, 22, on noussut harjoitusottelujen pistetilastossa ylhäiseen yksinäisyyteensä.

Laitahyökkääjä on tehnyt 11 pelaamassaan ottelussa kahdeksan maalia ja syöttänyt peräti 14 Kärppien täysosumaa. Puljujärven pistekeskiarvo on harjoitusotteluissa kaksi täkyä per ottelu.

Puljujärvi avasi harjoitusottelukautensa elokuussa viidellä syötöllä, kun Kärpät kellisti Rovaniemen Kiekon 10–1. Kun oululaisseura päihitti Kajaanin Hokin 8–2, hän taituroi tehot 2+3=5.

Puljujärvi on pelannut Kärpissä tänä syksynä seitsemän Super Series -ottelua. Hän on tehnyt niiden aikana pelitilanteissa kolme maalia ja antanut viisi syöttöä. Puljujärvi onnistui myös ratkaisemaan yhden voittomaalikilpailun

Super Series -otteluissa liigajoukkueet ovat pelanneet kolmella kenttäpelaajalla kolme vastaan 20 minuutin pituisia otteluja.

Puljujärvi sijoittui viime kaudella neljänneksi SM-liigan pistepörssissä. Hän päätti tehdä Kärppien kanssa vuoden jatkosopimuksen.

Toiseksi eniten pisteitä harjoitusotteluissa on iskenyt TPS:n 19-vuotias venäläishyökkääjä Ruslan Ishakov. Hän on uusi kasvo turkulaisjoukkueessa.

Parhaat pistemiehet SM-liigajoukkueiden harjoitusotteluissa

Puljujärvi, Jesse (Kärpät) 11, 8+14=22 Ishakov, Ruslan (TPS) 8, 3+8=11 Nurmi, Markus (TPS) 10, 4+6=10 Metsävainio, Tino (Kärpät) 8, 4+5=9 Kunyk, Cody (Kärpät) 6, 3+6=9 Pyörälä, Mika (Kärpät) 8, 4+4=8 Bertrand, Charles (Tappara) 6, 4+3=7 Maccelli, Matias (Ilves) 8, 4+3=7 Pajuniemi, Lauri (TPS) 10, 3+4=7 Ruotsalainen, Arttu (Ilves) 5, 2+5=7

Lähde: SM-liiga. Tilanne 8.9.