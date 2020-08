NHL:n ykköskierroksen varaus tarttui Ässien haaviin

Nick Merkley vahvistaa Ässien hyökkäystä.

Porin Ässät tiedotti ensimmäisestä vahvistuksestaan seuran asettaman hankintakiellon jälkeen. Ässät on tehnyt yksivuotisen sopimuksen kanadalaishyökkääjä Nick Merkleyn kanssa.

Sopimukseen sisältyy joulukuun puoleen väliin asti ulottuva NHL-optio. Merkley, 23, siirtyy Poriin New Jersey Devilsin organisaatiosta.

– Ilman NHL-optiota emme olisi saaneet miestä Poriin. Hänen lähitavoitteensa on kuitenkin auttaa meitä seuraavalle tasolle, ja hän on täysin sitoutunut siihen, kommentoi Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula tiedotteessa.

Viime kaudella Merkley (178cm/88kg) pelasi AHL:ssä kahdessa eri joukkueessa. Tucson Roadrunnersin paidassa hän teki 26 ottelussa tehot 3+13. Binghamton Devilsissa syntyi 28 ottelussa 8+11=19 pistettä.

Merkley pelasi myös Devilsin paidassa päättyneellä kaudella neljä NHL-ottelua tehoin 1+1.

– Nick on aika lähellä NHL-pelaajaa ja saikin viime kaudella neljä peliä New Jersey Devilsissä. Hänellä on kaikki ominaisuudet onnistua SM-liigassa. Keskustelut etenivät Nickin kanssa hyvässä hengessä ja hänen tavoitteensa on NHL, Kerttula sanoi.

Junioreissa tehokasta jälkeä Kanadan junioriliiga WHL:ssä tehnyt kanadalaishyökkääjä on Arizona Coyotesin ykköskierroksen (30. pelaaja) varaus kesältä 2015. Merkley on pelannut urallaan NHL:ssä yhteensä viisi ottelua.