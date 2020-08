Yleisötilaisuuksien uudet rajoitukset mietityttävät SM-liigapomoa – miten anniskelun käy?

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen suhtautuu Aluehallintoviraston asettamiin kokoontumisrajoituksiin maltillisesti.

Aluehallintovirasto ilmoitti maanantaina, että yleisötilaisuuksien rajoitukset kiristyvät syyskuussa koronavirustartuntatautitilanteen vuoksi.

Yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty syyskuussa, Aluehallintovirasto linjasi tiedotteessaan.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kommentoi IS:lle kesäkuun alussa, ettei SM-liiga pysty aloittamaan kautta 500 katsojan rajoituksilla tai ilman yleisöä.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina liigan kilpailutoimenjohtajan Arto I. Järvelän. Hän ei halunnut kommentoida Avin päätöstä millään tavalla ennen kuin päätöksen tarkempi sisältö on analysoitu liigajohdossa.

Liigaseurojen puolelta Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen suhtautui Avin tiedonantoon tyynesti.

– Mennään faktapohjaisesti, seurataan tilannetta ja sen kehittymistä. Tässä ei ollut sinällään kauheasti uutta tai raflaavaa, paitsi tekstuuri miten asia julkaistiin. Meillä on omat, tarkat ohjeistuksemme ja toimimme niiden mukaisesti, Lehtinen sanoo IS:lle.

Lehtinen muistuttaa, että Ässillä on perjantaina harjoitusottelu Lukkoa vastaan, jossa heillä on käytössään Isomäen jäähallin kapasiteetista tarkasti rajattu osuus. Hallin 6 350 paikasta 1 500 on käytössä, ja penkkeihin on merkitty selkeästi turvavälit.

– Pystymme kahdella lohkotuksella järjestämään tapahtuman. Kun huomioi kapasiteettimme (6 350) ja sallittavan yleisön määrän (1 500) niin täällä on paljon ilmavaa tilaa. Anniskeluun ja vessakäynteihin liittyvät asiat pitää tietysti miettiä. Mutta niitäkin olemme valmistelleet paikallisten viranomaisten kanssa, ellei uusia määräyksiä tule vielä.

Yksi murheenkryyni voi uusista rajoituksista vielä syntyä, ja se saattaa olla pahakin kompastuskivi. Anniskelu ja muu oheismyynti ottelujen aikana on erittäin tärkeä tulonlähde seuroille.

– Anniskelu menee ongelmalliseksi. Olemme keskustelleet seurojen kanssa paljon siitä, miten paljon ihmisiä voimme ottaa liigapeliin, jotta se olisi kannattavaa. Katsojamäärä ei niinkään määrittele kannattavuutta kuin kulutus. Jos kulutus tapetaan tapahtumista, niin vaikka katsojamäärä olisi isokin, niin se ei palvele sitä tarkoitusta että liiketoimintaa voisi tehdä, Lehtinen muistuttaa.

Ässäpomo ei kuitenkaan halua mennä liian pitkälle asioiden edelle. Liigaseurat ja liigan johto kokoontuvat yhteiseen palaveriin maanantai-iltapäivänä ja keskustelevat asiasta tahollaan.

– Seuraamme maltillisesti tilannetta. Meillä on koko ajan ollut hyvä keskusteluyhteys liigan sisällä siitä, miten saamme hoidettua tapahtumat vastuullisesti ja rajoitteiden mukaisesti.