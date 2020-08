Kova vahvistus! Aleksi Saarela palaa Lukkoon siihen asti kun NHL-sopimus syntyy

Aleksi Saarela neuvottelee jatkosopimuksesta Florida Panthersin kanssa.

SM-liigan Rauman Lukko kertoo tehneensä pelaajasopimuksen Aleksi Saarelan kanssa. Sopimus Lukon ja Saarelan välillä on voimassa siihen asti, kunnes Saarelan NHL-sopimus syntyy ja harjoitusleiri alkaa.

Saarela, 23, on tällä hetkellä NHL:ssä rajoitettu vapaa agentti ja neuvottelee jatkosopimuksesta vain Florida Panthersin kanssa.

Yhä kesken olevalla NHL:n koronakaudella 2019–2020 Saarela pelasi Florida Panthersissa yhdeksän ottelua, mutta vietti suurimman osan kaudesta AHL:ssä.

– Me saamme huippuluokan vahvistuksen alkukauteen. Hyökkäysrosterimme on muutenkin rautainen ja "Allu" on kirsikkana kakun päälle, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kehuu seuran sivuilla.

Saarela pelasi viimeksi Lukossa kaudella 2016–2017.