NHL-seura lainaa nuorten MM-kultavahdin TPS:ään: ”Yksi Suomen lupaavimmista maalivahdeista”

Ukko-Pekka Luukkonen on tehnyt lainasopimuksen TPS:n kanssa.

SM-liigan Turun Palloseura on tehnyt lainasopimuksen maalivahti Ukko-Pekka Luukkosen kanssa. Luukkosen ja TPS:n välinen lainasopimus on voimassa ainakin niin kauan kuin Rasmus Tirronen on sivussa.

Maalivahti Tirronen kärsi käsivammasta, joka vaati leikkaushoitoa. Toipumisaika vammasta on arviolta neljästä kuuteen viikkoon.

– Luukkonen on varmasti yksi Suomen lupaavimmista maalivahdeista. Kyseessä on moderni ja isokokoinen maalivahti, jonka kirkas tavoite on NHL:ssä, TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio kertoi tiedotteessa.

Luukkonen, 21, on NHL-seura Buffalo Sabresin sopimuspelaaja. Liigassa hän on edustanut aiemmin HPK:ta.

Luukkonen on voittanut maailmanmestaruuden alle 20- ja alle 18-vuotiaissa.