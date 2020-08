Jesse Puljujärvi julkaisi kesäisen videon koirakaverinsa kanssa – yhteinen koreografia molemmilla hallussa!

Jesse Puljujärvi on ehtinyt kesäharjoittelun lomassa rentoutumaan karvaisen ystävänsä kanssa.

Laitahyökkääjä Jesse Puljujärvi solmi elokuun alussa vuoden mittaisen jatkosopimuksen Oulun Kärppien kanssa.

Oulun Kärppien tähtihyökkääjä Jesse Puljujärvi ilostutti TikTok-seuraajiaan tuoreella koiravideollaan.

Videolla 22-vuotias ”Pulju” ja leonberginkoiralta näyttävä karvainen ystävä ihailevat kesäisiä maisemia ja tunnelmoivat TikTokin kautta tunnetuksi nousseen Hood Baby -kappaleen tahtiin.

Myös viime kesänä Puljujärvi päivitti sosiaaliseen mediaan kuvan koirakaverinsa kanssa.

– Iso poika ja iso tyttö, Puljujärvi kirjoitti tuolloin Instagramissa.

Viime kaudeksi SM-liigaan ja Oulun Kärppiin palanneen Puljujärven huhuttiin kesän aikana siirtyvän niin KHL:ään, Sveitsiin kuin takaisin NHL-kaukaloihinkin.

Puljujärvi kuitenkin solmi Kärppien kanssa vuoden jatkosopimuksen.

Edmonton Oilersin ykköskierroksen varaus vuodelta 2016 teki viime kaudella SM-liigassa 56 runkosarjaottelussa 53 (24+29) tehopistettä. Puljujärvi sijoittui SM-liigan pistepörssissä neljänneksi.

Ovi NHL:ään paluulle jätettiin tuoreessa sopimuksessa kuitenkin auki.

– Olemme käyneet Jessen ja hänen agenttinsa kanssa hyvin avointa keskustelua siitä, mitä NHL:n puolella voi tapahtua. Jessellähän on oikeus tehdä sopimus NHL:ään, mutta kukaan ei tarkalleen tiedä mikä tilanne Pohjois-Amerikassa on ensi kauden suhteen. Tällä sopimuksella Jesse on Oulun Kärppien täysivaltainen jäsen ja tärkeä palanen tulevan kauden joukkuetta, sanoi elokuun alussa Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho.

Puljujärvi on voittanut maailmanmestaruuden sekä alle 18-vuotiaiden että alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

NHL:ssä kärppäkasvatti on pelannut 139 ottelua tehopistein 17+20=37.