HIFK luopuu tanssitytöistä SM-liigan otteluissa! Cheerleadereille päätös tuli yllätyksenä: ”Koko ryhmä on perustettu IFK:ta varten”

Helsingin IFK:n SM-liigan otteluissa ei nähdä enää jatkossa tanssiryhmiä.

Helsingin IFK:n SM-liigajoukkueen tanssiryhmä Big Red Cats Cheerleaders tiedotti tiistaina lopettavansa pääsarjaotteluiden viihdyttäjinä 26 vuoden jälkeen.

– Yhteistyömme IFK:n kanssa päättyi valitettavasti kauteen 2019–20 ja näin ollen emme tulevaisuudessa enää täytä Nordiksen portaita tanssin ja kannustamisen riemusta, tanssiryhmän tiedotteessa sanotaan.

– Haluamme kiittää IFK:ta näistä huikeasta 26 vuodesta, jotka saimme olla mukana suurella sydämellä ja tehdä ehdottomasti parhaan jääkiekkoseuran kanssa yhteistyötä, Big Red Cats Cheerleaders kiittelee tiedotteessaan.

Ilta-Sanomat tavoitti HIFK:n viestintäpäällikön Petteri Linnavallin, joka vahvistaa tiedon perinteikkäästä tanssiryhmästä luopumisesta.

– Tulevalla kaudella HIFK:n peleissä ei nähdä ollenkaan tanssiryhmää. Tämä aikakausi tuli nyt päätökseen 26 vuoden jälkeen, ja lähdemme eri suuntiin. Kiitämme lämpimästi kaikkia HIFK:n peleissä tanssineita, Linnavalli kertoo puhelimitse.

Kevät 2020 jäi perinteikkään tanssiryhmän viimeiseksi HIFK:n otteluista. Kuva Ässiä vastaan pelatusta ottelusta 27. helmikuuta 2020.

Big Red Cats Cheerleadersin puheenjohtaja Miia Söderlund vahvistaa IS:lle puhelimitse, että aloite lopettamiselle tuli jääkiekkoseuran puolelta.

– Aloite tuli heiltä. Emme osanneet yhtään odottaa päätöstä. Olemme olleet pitkään mukana, ja kaikki loppuu aikanaan, 15 vuotta tanssiryhmässä toiminut Söderlund kertoo.

Päätöksen myötä tanssiryhmä ja sen taustalla toimiva yhdistys lakkautetaan. Hän kertoo, että mielipiteitä cheerleadereiden tarpeellisuudesta on riittänyt aina, ja ne eivät ole vaikuttaneet ryhmän toimintaan.

– Koko ryhmä on perustettu IFK:ta varten, joten emme näe luontevalta jatkaa toimintaamme. Puhetta tanssiryhmien puolesta ja vastaan on aina ollut. Meille tämä on ollut lähinnä tärkeä harrastus, Söderlund kommentoi.

Linnavallin mukaan tanssiryhmästä luopumisen taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan kyse on ottelutapahtuman uudistamisesta.

– Halusimme uudistaa ottelutapahtumaa, ja tämä on yksi niistä muutoksista.

Linnavalli kertoo, että seura ei ole saanut isompaa kritiikkiä tanssiryhmän käytöstä.

– Ihan yksittäisiä palautteita on tullut, mutta ei yhtään sen laajemmin.

Big Red Cats Cheerleaders on toiminut myös Leijonien sekä Pietarinkadun Oilersin kannustusryhmänä. Se valittiin SM-liigan parhaaksi tanssiryhmäksi kaudella 2009–2010.