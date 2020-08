Jesse Puljujärvi jatkaa Kärpissä – NHL-ovi jätettiin yhä auki

Jesse Puljujärvi jatkaa SM-liigassa.

Jesse Puljujärvi, 22, jatkaa Kärpissä tulevalla kaudella.

Kärpät tiedotti solmineensa Puljujärven kanssa yksivuotisen sopimuksen.

Puljujärvi palasi viime kaudeksi SM-liigaan Pohjois-Amerikasta ja teki 56 runkosarjaottelussa 53 (24+29) tehopistettä.

Hän sijoittui SM-liigan pistepörssissä neljänneksi.

Puljujärven tulevaa seuraa spekuloitiin pitkin kesää. Hänen huhuttiin siirtyvän muun muassa KHL:ään, Sveitsiin tai takaisin NHL-kaukaloihin.

– Olemme käyneet Jessen ja hänen agenttinsa kesken hyvin avointa keskustelua siitä, mitä NHL:n puolella voi tapahtua. Jessellähän on oikeus tehdä sopimus NHL:ään, mutta kukaan ei tarkalleen tiedä mikä tilanne Pohjois-Amerikassa on ensi kauden suhteen. Tällä sopimuksella Jesse on Oulun Kärppien täysivaltainen jäsen ja tärkeä palanen tulevan kauden joukkuetta, sanoi Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho seuran tiedotteessa.

Viime kausi onnistui Puljujärveltä erinomaisesti vaikeiden vuosien jälkeen.

– Haluan olla voittava pelaaja joka ilta ja saada itsestäni sen parhaan esiin jokaisessa pelissä, jokaisessa vaihdossa. Oulussa minulla on hyvä ympäristö kehittymiseen ja mahtavia ihmisiä ympärilläni. Täällä on hyvä ottaa niitä seuraavia askelia omaa uraa ajatellen, Puljujärvi sanoi.

NHL:ssä Puljujärvi on pelannut 139 ottelua ja tehnyt niissä 37 (17+20) tehopistettä. Hän on Edmonton Oilersin ykköskierroksen varaus vuodelta 2016.

Urheilutoimenjohtaja Aho sanoi tiedotteessa, että Puljujärven tähtäin on yhä NHL:ssä.

– Hänen tavoitteensa on NHL:ssä ja uskon, että tämän kokemuksen kautta hän on taas vähän valmiimpi siihen. Ottajia oli varmasti joka puolella Eurooppaa, joten on upeaa, että Jesse valitsi jäädä Ouluun ja Kärppiin.