Hockey Night ja oranssit takit palaavat televisioon – näin SM-liiga näkyy tulevalla kaudella

Uudistettu Hockey Night palaa televisioon.

Jääkiekon SM-liigan kiekkolähetysten tuotanto siirtyi keväällä MTV:lle. Tiistaina MTV kertoi tarkemmin tulevan kauden televisiolähetyksistä ja -tuotannosta.

Liigalähetykset näkyvät ensi kaudella C Moren ja Telia TV:n lisäksi MTV3:n ja Subin kanavilla.

– C More on liigakiekon ensisijainen koti. MTV:n muutkin jakelutiet ovat tulevalla kaudella merkittävällä tavalla matkassa mukana. MTV on isojen ilmiöiden talo ja haluamme pitää huolen siitä, että myös liiga ja siihen liittyvät ilmiöt ja tarinat löytävät jatkossa entistä laajempia yleisöjä, kommentoi MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen tiedotteessa.

Vapailla kanavilla näytetään perjantai-iltaisin suora liigaottelu (Sub), maanantai-iltaisin uusi erikoisohjelma (MTV3) ja lauantaisin 30 minuutin mittainen ennakkostudio (MTV3).

MTV vahvisti myös samalla, että 2000-luvulla tutuksi tullut Hockey Night ja oranssit takit palaavat televisioon.

Ensi kaudella ”oranssitakkiset juontajat seikkailevat maanantaisin esitettävässä viikko-ohjelmassa”.

– Halusimme ehdottomasti ottaa tutun brändin mukaan liigan palatessa MTV:n kanaville. 2020-luvun Hockey Night kunnioittaa perinteitä, mutta saa nyt ihan uuden muodon, kommentoi MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.

Perjantaisin Subin kanavalla näytetään Hockey Night Live -studio-ottelu.

Sub esittää viikottaisen suoran ottelulähetyksen läpi runkosarjan. Tarkemmat otteluvalinnat julkistetaan myöhemmin.

Lähetyksiä tehdään poikkeusolojen sallimissa rajoissa.

Tulevan kauden C Moren liigalähetysten asiantuntijat, selostajat ja juontajat julkistetaan ensi viikon aikana.