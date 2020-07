HPK hankki pelaajia – Juuso Ikonen palaa SM-liigaan Ruotsista

HPK hankki kaksi uutta pelaajaa.

Hämeenlinnan Pallokerho kertoi maanantaina kahdesta uudesta pelaajahankinnasta. Maalivahti Daniel Lebedeffin sopimus HPK:n kanssa on 1+1-vuotinen, hyökkääjä Juuso Ikosen 1-vuotinen.

Lebedeff, 21, on HIFK:n kasvatti, joka on viime vuodet pelannut Pohjois-Amerikassa. USHL:ssä ja NAHL:ssa juniorikiekkoa pelannut Lebedeff torjui kahden viime kauden ajan yliopistosarja NCAA:ssa Wisconsinin yliopistossa. Hän on ollut mukana nuorisomaajoukkueiden ringissä muttei mahtunut Suomen MM-joukkueisiin.

Ikonen, 25, on ammattilaisurallaan edustanut aiemmin jo seitsemää eri seuraa. Bluesista maailmalle lähtenyt hyökkääjä on pelannut liigaa myös JYPissä ja Kärpissä. Ruotsissa hän on edustanut Djurgårdenia ja Brynäsiä sekä viimeksi päättyneellä kaudella jönköpingiläistä HV71:a, jonka paidassa syntyi 7+10=17 pistettä 52 ottelussa. Kauden 2018–19 Ikonen pelasi NHL-sopimuksella Washington Capitalsin farmijoukkueessa Hershey Bearsissa.

Ikonen aloittaa HPK:n tiedotteen mukaan joukkueessa keskushyökkääjänä, vaikka hän onkin pelannut pääosan aikuisurastaan laitahyökkääjän paikalla.

– Haemme edelleen keskushyökkääjää sekä puolustajaa. Näiden hankintojen aika koittaa kuitenkin vasta lähempänä lokakuun sarjan aloitusta. Harjoitusottelukauden aloitamme nykyisellä rosterilla, Kerhon urheilujohtaja Mika Toivola kertoi seuran tiedotteessa.