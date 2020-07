Kiekkofaneille pudotettiin masentava tv-uutinen, some täyttyi vihaisista kommenteista – näin MTV:n pomo vastaa kritiikkiin

Telia ilmoitti torstaina, että se ei televisioi ainuttakaan jääkiekon SM-liigan harjoitusottelua.

Tähän aikaan vuodesta suomalaiset huippujääkiekkoilijat nauttivat perinteisesti kesäsäästä ja pelaajayhdistyksen ja SM-liigan välisessä yleissopimuksessa sovitusta vuosilomasta. Elokuussa luistimia taas teroitetaan, ja yleisö on viime vuosina tottunut nauttimaan myös harjoitusotteluiden televisioinneista.

Twitter täyttyi torstaina SM-liigan televisioinnista viime kaudet vastannutta Teliaa kritisoivista kommenteista, kun yhtiö ilmoitti ettei televisioi tänä kesänä tai syksynä ainuttakaan harjoitusottelua. Sen sijaan se keskittyy uuteen kolmella kolmea vastaan pelattavaan formaattiin.

Tulevalle kaudelle SM-liiga tulee osaksi MTV:n urheilutarjontaa ja Ilta-Sanomat tavoitti kanavan urheiluoikeuksista vastaavan johtajan Jukka Raatikaisen kommentoimaan sosiaalisessa mediassa noussutta pientä myrskyä.

– Se, mitä ennen liigakauden alkua tapahtuu, on joukkueiden omaa oikeutta ja se on aina kyseisen mediayhtiön harkinnassa, miten niin sanottuja Pre Season -pelejä lähestytään, Raatikainen sanoo puhelimitse.

Raatikaisen mukaan yksi lähestymistapa harjoituspelien televisiointiin voisi olla kuvaustekniikan harjoitteleminen, mutta MTV:llä ei treeniä tarvita.

– Nykyisellä mediasopimuksella lähtee kolmas kausi käyntiin. Telian ja Bonnier Broadcastingin yhdistymisen jälkeen MTV ja C More ovat tulleet mukaan kuvioihin. Silloin kun Telia aloitti 2018, niin iso syy oli harjoitella tekniikkaa ja tuotantoa. Me olemme tehneet urheilulähetyksiä yli 30 vuotta. Ei meidän tarvitse testata tekniikka, me tiedämme, että se pelaa, Raatikainen kommentoi.

Ässien pelaajat juhlivat kesken jääneen SM-liigakauden HIFK:ta vastaan pelatussa ottelussa Helsingissä 27. helmikuuta 2020.

Televisiokanavat ovat tänä vuonna päättäneet panostaa harjoitusotteluiden sijaan uuteen 3v3 Super Series -turnausformaattiin, jota pelataan elokuun lopusta syyskuun puoliväliin. Sitä ennen pelattava Rauman perinteinen Pitsiturnaus tulee tarjolle niin sanottuna Pay-per-view -tuotteena.

Raatikainen muistuttaa myös, että koronan keväällä keskeyttämiä liigoja pelataan paljon nyt kesällä loppuun, joten kilpailullisia sarjaotteluita on paljon normaalikesää enemmän tarjolla.

– Tänä vuonna päädyttiin tuomaan kolme vastaan kolme -turnaus tai jopa sarjamuoto. Yksittäinen matsi sieltä täältä olisi enemmän repalainen tuote. Seuraavaksi NHL tekee oman kauden päätöksensä, ja sitten tulee KHL, SHL ja muita liigoja ennen kotimaan sarjaa.

Raatikaisen mukaan päätöksestä on tullut palautetta, mutta ne ovat MTV-pomon mukaan yksittäistapauksia.

– Ymmärrän ihan täysin tällaisen inhimillisen reaktion, että en ole nähnyt maaliskuun jälkeen lätkää. Aina on äänekkäitä yksilöitä, mutta massa ei ole sitä mieltä, että harjoituspelit olisi pakko näyttää televisiossa, Raatikainen sanoo.