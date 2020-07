Matias Maccelli jatkaa tulevalla kaudella Ilveksessä.

Viime kaudella SM-liigan vuoden tulokkaaksi valittu Matias Maccelli nähdään myös tulevalla kaudella liigajäillä.

Kauden jälkeen Arizona Coyotesin kanssa NHL-sopimuksen tehnyt 19-vuotias hyökkääjä pelaa tulevan kauden toistaiseksi voimassa olevalla lainasopimuksella Tampereen Ilveksessä. Maccelli solmi Coyotesin kanssa kolmivuotisen tulokassopimuksen.

Ilveksen ja Coyotesin välisen sopimuksen mukaisesti Maccelli palaa tamperelaisseuran harjoitusvahvuuteen, kun joukkue kokoontuu omatoimiselta harjoitusjaksolta 3. elokuuta.

Viime kaudella Maccelli teki Ilveksen paidassa 43 ottelussa tehot 13+17=30, jolla hän voitti tulokkaiden pistepörssin.

Taiturimainen laitahyökkääjä pelasi myös vuodenvaihteessa nuorten MM-kisoissa, jossa hän teki seitsemässä ottelussa tehot 2+3. Maccelli debytoi myös keväällä A-maajoukkueessa EHT-kiertueella.

Tulevalle kaudelle Maccellia odottaa tulosketjun rooli Ilveksessä.

– Kyseessä on täysin poikkeuksellinen lahjakkuus ja nykyaikainen dynaaminen huippupelaaja, joka pelaa peliä vahvuuksillaan. Matiaksen pelissä on viihdyttävä wow-elementti, ja hänen otteitaan on jännittävää seurata, kommentoi Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela tiedotteessa.

– Odotuksemme ovat luonnollisesti korkealla, sillä hänelle on kaavailtu isoa roolia joukkueessamme. Olemme todella innoissamme tästä lainasta.