Katseet kiinnittyvät 16-vuotiaaseen kohulupaukseen – tässä ovat SM-liigan puhutuimmat siirrot

Näistä pelaajista puhutaan tulevalla kaudella.

Koronapandemian takia ennenaikaisesti päättyneen kiekkokauden jälkeen siirtomarkkinoilla on nähty tähän mennessä tukku kiinnostavia kiinnityksiä eri liigaseuroihin.

Ilta-Sanomat listasi puhutuimmat ja kiinnostavimmat siirrot SM-liigakaudelle 2020–21.

Brad Lambert vaihtoi HIFK:n JYPiin.

Brad Lambert, JYP

Ikää vasta 16 vuotta, mutta otsaan on lyöty jo kohulupauksen leima. Ikäluokkansa (2003 syntyneet) helmiä, josta on kohistu pari viime vuotta. Ketterä hyökkääjä siirtyi viime kaudeksi kasvattajaseura Pelicansista isolle kirkolle HIFK:hon, mutta nosti kytkintä debyyttikauden jälkeen. Suurennuslasin alla JYPissä alusta asti.

Jarno Koskiranta on KHL:n karaisema vahvistus.

Jarno Koskiranta, SaiPa

Poikkeuksellisen kova kaappaus SaiPalta. Kokenut ja luotettava 33-vuotias keskushyökkääjä on ansainnut leipänsä KHL:ssä seitsemän viime kautta, joista viimeiset viisi Euroopan ökyseurassa Pietarin SKA:ssa. Marinoitunut arvokisatasolla. Motivoitunut paluumuuttaja ja arvostettu johtaja lappeenrantalaisille.

Jukka Peltola on tuttu mies Tapparalle.

Jukka Peltola, Tappara

Tapparan fanien märkä uni kävi toteen, kun 32-vuotias hyökkääjä päätti palata kahden KHL:ssä vietetyn kauden jälkeen kirvesrintoihin. Timanttinen joukkuepelaaja. 2010-luvun keskeisimpiä tapparalaisia, kapteenien kapteeni. Tasaisuus ja monipuolisuus tekevät Peltolasta korvaamattoman pelaajan Jussi Tapolan palapelissä.

Daniel Audette, Lukko

Kesän kiinnostavin ulkomaalaishankinta Pohjois-Amerikasta. Toisen polven kiekkoilija on pelannut neljä viime kautta AHL:ssä. Vikkelä ja pienikokoinen 24-vuotias pelintekijä tikkasi viime kaudella 58 AHL-ottelussa tehot 13+25=38, mikä nostaa odotuksia. Hankittiin lähtökohtaisesti Justin Danforthin jättämälle ykkössentterin tontille.

Patrik Bartosak on nähty myös Tshekin maalilla viime vuosina.

Patrik Bartosak, Pelicans

Pelicans hakee isolla riskillä isoa palkintoa. Lahtelaisten maalilla on nähty tiuhaan tahtiin ukkoja viime kausina, ja Pelicans on ollut hyvä ponnahduslauta rahakkaimmille kentille. 27-vuotias tshekki on seuraava yrittäjä. Torjui keväällä 2019 Tshekin MM-joukkueen ykkösvahtina. Viime kausi keskeytyi mielenterveysongelmien takia.

Cody Kunyk oli HPK:n paras pistemies viime kaudella.

Cody Kunyk, Kärpät

Todistanut liigatasolla kykynsä, ensin SaiPassa ja viime kaudella HPK:ssa. Tätä taustaa vasten 30-vuotiasta kanadalaissentteriä voi pitää laadukkaana vahvistuksena, mutta Kärppien kaltainen suurseura mittaa uudella tavalla. Oulussa jalkaan lyödään mestaruutta hakevan joukkueen ykkössentterin painavat saappaat.

Vili Saarijärvi oli mukana voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa vuonna 2016.

Vili Saarijärvi, Lukko

Paluu Suomeen kuuden Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen. RoKin kasvatti lähti Yhdysvaltojen junioriliigaan suoraan Kärppien A-junioreista. Detroit Red Wingsin kolmannen kierroksen varaus ei pystynyt murtautumaan luottorooliin kolmen AHL-kauden aikana. 23-vuotias puolustaja tuo kiekollisuutta Lukon alakertaan.

Andrei Karejev, TPS

Vilkastunut ilmasilta Venäjältä Turkuun toi myös uuden vastuuvahdin – tai näin Turussa ainakin toivotaan. 25-vuotias venäläinen läpäisi uuden TPS:n maalivahtivalmentajan, KHL:ssä pitkään vaikuttaneen Ari Moisanderin seulan. Isot odotusarvot sekä seuralla että pelaajalla. Torjunut viime vuodet Ufassa Juha Metsolan kakkosvahtina.

Ahti Oksanen, KooKoo

Paluu SM-liigaan yhden Jokereissa pelatun KHL-kauden jälkeen. Raamikas 27-vuotias hyökkääjä hakee uutta nousua uralleen hyvässä nosteessa olevan KooKoon tulosketjusta. Edellisellä liigakaudella 2018-19 SaiPassa teki 15 maalia ja 31 pistettä. Nyt rima nousee uusiin korkeuksiin. Kykyjä ja riittävää röyhkeyttä puhkoa 20 maalin raja.

Aapeli Räsänen vaihtoi yliopistolätkän liigakiekkoiluun.

Aapeli Räsänen, KalPa

Vaihtoi Boston Collegen kampusarjan ja yliopistolätkän kolmen vuoden jälkeen liiga-arkeen. Aloittaa ensimmäisen ammattilaiskauden 22-vuotiaana. Tuttu luottosentteri U20- ja U18-maajoukkueesta aiemmin. Tunnollisen yleispelaajan maineessa. Viime kaudella NCAA:ssa 34 ottelussa tehot 11+13=24. KalPassa vastuuroolia ja minuutteja tarjolla.