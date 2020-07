Kärpät hankki tshekkiläispuolustajan – ”Huippupelaaja tässä sarjassa”

Oulun Kärpät teki pelaajasopimuksen tshekkiläisen Libor Sulakin kanssa.

Oulun Kärpät on tehnyt ensi kaudeksi pelaajasopimuksen tshekkiläisen puolustajan Libor Sulakin kanssa. Sulak edusti viime kaudella KHL-seura Severstal Tsherepovetsia ja SM-liigassa KooKoota.

Kärpät vahvisti perjantaina myös hyökkääjä Samu Tuomaalan kaksivuotisen sopimuksen.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho määrittelee Sulakin monipuoliseksi, hyvin liikkuvaksi puolustajaksi.

– Libor on kansainvälisen tason pelaaja, joka on esiintynyt MM-kisoissa ja alkaa olla jo vakiokalustoa EHT:llä. Hän on erittäin tervetullut lisä nopeaan pelitapaamme, joka vaatii hyvää luistelua ja liikkuvuutta, Aho kehui seuran tiedotteessa.

– Hän on meille tuttu pelaaja Liigasta, ja hän on jo osoittanut olevansa huippupelaaja tässä sarjassa.

Sulak on tulossa Ouluun heinä-elokuun vaihteessa.