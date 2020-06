Viisi SM-liigan seuraa mukana uudessa turnauksessa – ottelut pelataan kolmella kolmea vastaan

Turnaukseen osallistuvat joukkueet ovat HIFK, Ilves, Kärpät, Tappara ja TPS.

Super Series -nimeä kantavassa turnauksessa on mukana viisi joukkuetta, jotka pelaavat toisiaan vastaan kolmella kenttäpelaajalla perinteisen viiden sijaan.

Turnaus koostuu neljästä turnauspäivästä elo-syyskuussa.

Turnaus alkaa 21. elokuuta Turussa ja jatkuu Tampereella 27.–28. elokuuta. Helsingissä 11. syyskuuta pelattava päätöspäivä huipentuu välieriin ja loppuotteluun.

– NHL:n All Stars -ottelu pelataan tällä formaatilla ja USA:ssa on alkamassa kesällä 2021 oma 3v3-liiga. Suomessa halutaan olla eturintamassa kehittämässä jääkiekkoa ja tämä on yksi esimerkki siitä, HC TPS:n hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Pekka Marin sanoi Liigan tiedotteessa.

Kukin joukkue pelaa yhteensä kahdeksan ottelua ennen pudotuspelejä eli kahdesti kutakin joukkuetta vastaan.

Otteluiden kesto on alkusarjassa 2x10 minuuttia. Pudotuspeleissä pelataan 2x15 minuutin erät.

Otteluihin pääsee paikan päälle sen hetkisten koronarajoitusten mukainen määrä katsojia.