Koronarajoitusten purkaminen elintärkeä uutinen jääkiekon SM-liigalle – puheenjohtaja helpottui: ”Tämä on ollut todella stressaavaa”

Jääkiekon SM-liiga ja muut urheilusarjat ja -tapahtumat saivat keskiviikkona helpottavia uutisia.

Hallitus tiedotti keskiviikkona koronarajoitusten höllentämisestä.

Suomalaisten ammattiurheilusarjojen kannalta keskiviikkoisen tiedotustilaisuuden iloinen uutinen oli se, että mikäli epidemiatilanne kehittyy ilman merkittäviä poikkeamia, kokoontumisrajoituksista voidaan alkaa luopua 1. lokakuuta alkaen.

Tämä oli helpottava tieto esimerkiksi jääkiekon SM-liigalle, joka pääsee nyt hieman hengähtämään ja suunnittelemaan ensi kauttaan paremmista lähtökohdista.

– Todella hienoa ja tärkeä uutinen suomalaisen ammattiurheilun ja jääkiekon kannalta. Hienoa, että pääsemme suunnittelemaan tulevaa kautta tällä tavalla, SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kommentoi Ilta-Sanomille.

– Toivotaan, että pysytään terveinä ja epidemia pysyy poissa eikä toista aaltoa tule, Hiltunen sanoi.

Hiltunen kommentoi kesäkuun alussa IS:lle, ettei SM-liiga pysty aloittamaan kautta 500 katsojan rajoituksilla tai ilman yleisöä.

Tuolloin Valtioneuvoston Tiedepaneelin laatimassa tekstissä oli suositeltu, että isot tapahtumat sisätiloissa kannattaisi aloittaa vasta, kun koronavirusta vastaan on kehitetty rokote

– Kompensaatio, jonka saamme esimerkiksi mediayhtiöltä, ei riitä kattamaan edes pelaajapalkkioita. Liigaseurat eivät pysy hengissä, Hiltunen totesi.

Keskiviikkoinen hallituksen ilmoitus olikin iso juttu juuri taloudellisesta näkökulmasta. Hiltusen mukaan merkittävä osuus liigaseurojen tulonhankinnasta tulee otteluiden ja tapahtumien tuotoista.

– Meillä ei ole Suomessa mahdollisuutta pelata ilman yleisöä, Hiltunen toisti keskiviikkona.

– Tämä (kokoontumisrajojen purkaminen) mahdollistaa kaupallisen puolen eteenpäin viemisen. Se on ollut vähän seis epävarmuudesta johtuen. Esimerkiksi kausikorttien myyminen on ollut vaikeaa, kun ei ole oikein pystynyt sanomaan mitään. Tämä on vaikuttanut niin moneen taloudelliseen asiaan.

Kuinka stressaavaa aikaa tämä on ollut SM-liigalle ja seuroille?

– Siitä hetkestä, kun kausi päätettiin kesken ja tähän asti, niin tämä on ollut todella stressaavaa henkisesti. On ollut jatkuva epävarmuus ja samaan aikaan on pitänyt pystyä pitämään seurat hengissä. Seuroissa on ollut kovat paineet.

Taloudellisen puolen lisäksi kokoontumisrajoitusten purkaminen on merkittävä asia tietysti myös pelaajien kannalta.

– Nyt pelaajatkin pystyvät lähteä valmistautumaan kauteen tietäen, että näillä edellytyksillä jos toista aaltoa ei tule, se mahdollistaa heille täyden kauden. Hekin ovat joutuneet olemaan talkoissa mukana, Hiltunen sanoi.