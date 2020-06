Kova ratkaisu! Sean Bergenheim eroaa pelaajayhdistyksen puheenjohtajan paikalta

Suomen jääkiekkoilijat RY:n puheenjohtaja Sean Bergenheim on jättänyt tehtävänsä ja eronnut yhdistyksestä.

Sean Bergenheim on eronnut Suomen Jääkiekkoilijat RY:n puheenjohtajuudesta ja yhdistyksen hallituksesta. SJRY eli Pelaajayhdistys on jääkiekkoilijoiden etujärjestö.

Bergenheim kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa julkaisemalla erotiedotteensa.

– Pelaajayhdistyksen hallituksen näkemys on, että puheenjohtajan tulee olla maltillisessa roolissa yhdistyksessä (luottamustoimi), kun taas oma näkemykseni on, että pelaajayhdistys olisi tarvinnut puheenjohtajalta aktiivista työpanosta jatkossakin, Bergenheim kertoo tiedotteessa.

– SJRY:n hallitus on äskettäin päättänyt vastustaa kipeästi tarvittavan lisätyövoiman palkkaamista yhdistykseen, mikä tarkoittaa, että pelaajayhdistyksen on karsittava meneillään olevia asioita, koska työvoima yhdistyksessä ei riitä. Tuo hallituksen päätös on tehty vasten strategiaamme, visiotamme, ja mikä pahinta, vasten pelaajien parasta intressiä.

Bergenheim mainitsee meneillään olevista asioista esimerkiksi koronaepidemian, yleissopimusneuvottelut, toiminnanjohtajan rekrytoinnin sekä yhdistyksen vireillä olevat uudistukset.

– SJRY:n hallituksen päätöksen, puuttuvan yhteisen linjan sekä epäluottamuksen takia, koen näin ollen parhaaksi erota yhdistyksen puheenjohtajuudesta sekä hallituksesta, Bergenheim päättää.

Pelaajauransa vuoteen 2018 lopettanut Bergenheim, 36, ehti olla pelaajayhdistyksen puheenjohtajana noin vuoden.