Lasse Kukkonen sai sinetöidä uransa koskettavaan yllätykseen – salaisen suunnitelman takana koko joukkue

Kärppäikoni Lasse Kukkonen löi hokkarit naulaan tavalla, jolla rakensi koko uransa: tunteikkaasti ja rehellisesti.

Kun bensa tankissa on loppu, silloin on oltava rehellinen itselleen. Se on huippu-urheilijan uralla usein tärkein havainto.

Lasse Kukkonen, 38, perusti koko 20-vuotisen uransa huippukiekkoilijana kahteen asiaan. Äärettömään sitkeyteen ja periksiantamattomuuteen.

Hän ei koskaan ollut kaukalon isoin tai taitavin mies, mutta aivan varmasti sisukkain.

Sillä hetkellä, kun palo on loppunut, aletaan puhua isoilla kirjaimilla. Kuten Kukkonen teki maanantaina, kun hän ilmoitti julkisesti päättävänsä pitkän jääkiekkouransa.

– Sanojen ja tekojen pitää kohdata. Kauden aikana huomasin, että sitä intohimoa ei ollut enää niin helppo löytää. En halunnut siihen tilanteeseen, että joutuisin pakottamaan itseni löytämään sitä, Kukkonen sanoi.

– Pari viikkoa ennen SM-liigan siirtorajaa löysin kipinän ja energian valmistaa itseni vielä kerran sillä tavalla, kun sen haluan tehdä. All-in, ja sitten se oli tässä.

Poikkeuksellisen tilanteesta tekee se, että Kärppien pukukoppi tiesi jo helmikuussa, mikä on edessä. Ensin Kukkonen kertoi päätöksestään valmentaja Mikko Mannerille, sen jälkeen runkosarjan päätösviikoilla koko joukkueelle.

– Nyt ei enää tunne ota ylivaltaa, ja pystyn jopa asiasta puhumaan. Silloin silmät kostui aika rankasti. Niin paljon rakkaita ihmisiä, niin pelaajia kuin huoltotiimissä.

Jotain Kukkosen arvostuksesta kertoo se, että uutisen kuultuaan Kärppien joukkue teetti salaa kapteenilleen kiitospaidat.

Niitä oli tarkoitus käyttää SM-liigan mestaruuden ratkettua, mitä pelattiin vahvalla tunteella juuri Kukkoselle.

Vaikka Kukkonen ei koronapandemian vuoksi päässyt pelaamaan viimeistä kauttaan loppuun, hän seisoi lopettamispäätöksensä takana. Kukkonen oli aloittanut hiljaisen luopumistyön henkisen valmentajansa Toni Metsin kanssa jo syksyllä 2017.

– Syntyi ajatus, ettei tässä enää kymmentä vuotta pelata. Koin, että fysiikan lait alkoivat tulla jo vastaan, Kukkonen myöntää.

– Alettiin miettiä paljon sitä, kuka minä olen nyt ja mitä haluan olla 5–10 vuoden päästä. Tämä polku lähti siitä, millaisia ajatuksia ne keskustelut herättivät.

Vaimo Piritta ja kolme tytärtä olivat paikalla, kun Lasse Kukkonen maanantaina ilmoitti jääkiekkouransa päätöksestä.

Kukkosen meriittilista on niin hengästyttävä, ettei sitä hetkessä läpi voi käydä. Ura on vaatinut erittäin suuria uhrauksia – erityisesti Piritta-vaimolta ja perheen kolmelta tyttäreltä – mutta se on antanut myös todella paljon. Kukkonen on johtanut kapteenina satoja eri pelaajia niin Kärpissä kuin Leijonissa.

Kun kysyy heistä merkittävimpiä, joista on kasvanut elinikäisiä ystäviä, pamahtaa vastaus saman tien.

– Tänään sitä itse asiassa mietin. Jari Viuhkola ja Mika Pyörälä ovat kavereita, joiden kanssa saavutettiin aika monta unelmaa. Ja ehdottomasti myös Juhamatti Aaltonen.

Kun Kukkonen poistuu paraatiovista takavasemmalle, jättää se myös Kärppien pukukoppiin ison tyhjiön. Sen paikkaaminen on lähes mahdoton tehtävä.

Mutta Kukkonen sanoo saaneensa seuralta vielä enemmän kuin mitä hän uskoo perinnössään jättävän.

– Olen saanut olla tässä ympäristössä rehellisesti itseni. Jokainen kopissa käynyt tietää, että olen välillä aika erikoinen persoona. Ikinä ei kukaan ole katsonut kieroon. Tämä on mun toinen koti, Kukkonen tiivistää.

Isoja sanoja teräsmieheltä, joka pelasi vuodesta 1996 lähtien samoilla hartiasuojilla – ison loukkaantumisriskinkin uhalla.

Suomen maajoukkueessa Kukkonen saavutti muun muassa kolme olympiamitalia ja MM-kultaa.

Maanantaisen tiedotustilaisuuden kysytyin kysymys Kukkoselta oli taatusti tämä: mitä aiot tehdä seuraavaksi? Ja kuten peliuralla, vastaaja ei jäänyt sanattomaksi.

Kukkonen on kaikessa hiljaisuudessa perustanut nimeään kantavan KukkoLasse Oy:n, jossa hän muodostaa vaimonsa kanssa hallituksen.

– Olen myös käynyt psyykkisen valmennuksen koulutuksen uran loppuvaiheessa, Kukkonen kertoi.

Parin viimeisen vuoden aikana Kukkonen on ollut kysytty esiintyjä yrityksille, joille hän on pitänyt luentoja johtamisesta ja hyvästä tiimihengestä.

Nyt Kukkosen sydän palaa nuorten urheilijoiden – etenkin kiekkoilijoiden – mentorointiin.

– Yksilövalmennus on tällä hetkellä se omin juttu – kilpailu on laajempaa, kovempaa ja asioita tapahtuu aika paljon julkisesti myös. Uskon pystyväni olemaan sillä saralla monelle nuorelle avuksi.

Puhe on päättäväistä ja mukana vilahtelee useaan otteeseen sanat intohimo ja unelma. Juuri kuten Kukkosen peliura pienoiskoossa.

– Omat unelmat on pelaajakehityksessä. Ryhmädynamiikassa ja siinä, miten toimia joukkueen kanssa. Itse joukkuevalmentamiseen en tunne paloa, ainakaan vielä.

Maanantaina päättyi yksi luku Oulun Kärppien historiassa, kun Lasse Kukkonen (toinen oik.) ilmoitti päättävänsä kiekkouransa.