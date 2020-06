SM-liigan pätkätyöläinen Ilmari Pitkänen, 29, löysi uuden suunnan – debytoi jo radion aamujuontajana

Pitkään jääkiekkoa ammatikseen pelannut Ilmari Pitkänen on hakeutumassa media-alalle.

Ilmari Pitkäsen aikuiselämä on ollut pitkälti pätkätyöläisen elämää. Heinäkuussa 30 vuotta täyttävä laitahyökkääjä on ollut alaketjujen työmyyrä, joka ei ole päässyt nauttimaan pitkistä pelaajasopimuksista tai paksusta tilipussista.

SM-liigassa hän on pelannut 376 runkosarjaottelua tehden 34+42=76 pistettä. Kesäisin tutuksi ovat tulleet niin vakuutusten puhelinmyynti kuin parkkiruutujen maalaaminenkin. Se on ollut valmistautumista tulevaan, ettei cv:ssä olisi uran jälkeen merkintöjä pelkästään jääkiekon peluusta.

Media on kiehtonut myös Pitkästä, ja viime kesänä hän hakeutui Laajasalon opistoon. Ja kuten tuoreen Jargoni-podcastin toinen isäntä Märkä-Simo eli Siim Liivik, myös DonPunkero on vuosien varrella säväyttänyt sosiaalisen median sutkautuksillaan.

Viime kauden hän pelasi Suomi-sarjaa Kiekko-Espoossa, opiskeli, teki työharjoittelunsa Radio Cityllä ja pääsi keväällä tekemään vuoroja kanavan aamushow’ssa.

– Se oli kyllä aika siistiä. Luulen, että oma suuntani on löytynyt. Tuolla jossain se oma tulevaisuuteni varmasti on.

– En ole mikään aamuihminen ja herätys kello 4.40 ei ole ihan herkkua, mutta aamuohjelmaa on hauska tehdä, kun siinä on pari ja tulee koko ajan dialogia.

Koulussa hän oppi perustaidot videon ja äänen editointiin, kuvaamiseen, juontamiseen, ohjaamiseen ja tv:n live-lähetysten tekemiseen.

– Vuodessa on vaikea syventyä yksittäisiin asioihin niin, että pääsisi ihan syvään päähän asti, mutta en ainakaan ole ihan sormi suussa. Kun tulee idea, että tehdään podcasti, niin sitten tehdään podcasti.

Ilmari Pitkänen ja Siim Liivik juhlivat maalia tammikuussa 2014.

Pitkänen pääsi myös mm. kommentaattoriksi Citylle HIFK:n otteluihin, jotka selosti legendaarinen JP Jalo.

– Hauskaa hommaa. JP on niin pro, että sivuvaunussa pääsee menemään. Puhetyössäkin on omat haasteensa. Luonteeni antaa ihan hyvät edellytykset jutun heittämiseen, mutta siinä on oma juttunsa, että se on sujuvaa ja saa asiansa sanottua.

Kokonaisuus kuulostaa helpottavalta. Vuosi sitten Pitkänen oli aivan ulapalla: tulisiko töitä liigasta? Pitäisikö lähteä ulkomaille pelaamaan? Mitä pitäisi tehdä?

– On tämä tosi tärkeää ja helpottaa tosi paljon, Pitkänen sanoo.

– On huomattavasti helpompaa olla, kun tietää, että on valmiudet tehdä aika paljon eri juttuja. Ja on jotain, mitä kohti mennä. Olen saanut selkeän sysäyksen, ja radio on selkeä kiinnostuksenkohteeni.

Jargoni-podcastia on nyt nauhoitettu viiden jakson verran.

– On niin paljon hyviä tyyppejä ja tarinoita, jotka eivät ikinä tule missään julki. Sellaisiakin pelaajia on paljon, jotka eivät paistattele parrasvaloissa, mutta heillä on hyviä tarinoita. Pyrimme tuomaan niitä pienen piirin tietoon jääneitä sattumuksia esiin. Jo suunnitteluvaiheessa nauroimme monet kerrat vedet silmissä, Pitkänen kertoo.

– Eikä tästä voi huonoa juttua tulla, kun Tallinnan Beckham on mukana.

Senkin tekijät ovat jo huomanneet, että puheeksi tulee sellaisiakin asioita, joista ei ole koskaan kahden kesken juteltu.

Pitkäsen jääkiekkourakin saattaa jatkua. Ykkösvaihtoehto on Kiekko-Espoo, mutta realiteetit ovat kylmiä. Joukkue nousi Mestikseen, mikä tarkoittaa työmäärän ja sitoutumiseen vaadittavan ajan kasvavan liigatasolle. Korvaukset ovat kuitenkin Suomi-sarjan luokkaa.

– Sitä on nykypäivän Mestis. Kun pelasin siellä kymmenen vuotta sitten, sieltä sai oikeasti liksaa ja kämpän. Itsensä pystyi elättämään. Nyt pelasin yhden kauden Suomi-sarjaa opintotuella ja -lainalla. Toista samanlaista vuotta en voi vetää sillä sitoutumismäärällä, Pitkänen sanoo ja summaa samalla surullisen tilanteen, johon maan toinen sarjataso on ajautunut.

– Ei minua kiinnosta pelata Mestistä, jos olen huonossa kunnossa enkä voi tehdä sitä täysipainoisesti. Energia ei riitä, jos pitää joka päivä käydä päivätöissä.