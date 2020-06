Juha Junnolta koskettava puhe kiekkouransa päättäneelle Lasse Kukkoselle – ”Kolme kovaa T:tä”

Kärppien entinen toimitusjohtaja Juha Junno puhui lämpimästi Lasse Kukkosesta.

Lasse Kukkonen kertoi maanantaina lopettavansa menestyksekkään ja vaiheikkaan jääkiekkouransa Oulun Kärppien järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Pitkäaikaisen Kärppien kapteenin uraa oli tiedotustilaisuudessa kunnioittamassa suuri osa seuran johtoportaasta.

Paikalla oli myös vuoteen 2017 asti Kärppien toimitusjohtajana toiminut Juha Junno, joka on tätä nykyä Kärppä-säätiön hallituksen jäsen.

Junno pääsi tilaisuudessa myös jakamaan omia muistojaan ja ajatuksiaan yhdestä Kärppien dynastian peruspilareista – yllätykseksi itselleenkin.

– Tämä tulee vähän yllätyksenä kuten asusta näitte. Tulin vain kuuntelemaan mutta yllättäen jouduinkin mikrofonin ääreen, shortseihin ja pitkähihaiseen paitaan pukeutunut Junno aloitti puheenvuoronsa.

Entinen toimitusjohtaja muisteli Kukkosen ensiaskeleita Kärpissä 1990-luvun lopulla.

– Lasse pelasi muistaakseni ensimmäisen pelinsä Vaasan Sportia vastaan vieraissa. Tamin (Juhani Tammisen) kanssa mietittiin, että lyödään nuori poika rohkeasti peliin. Hän selviytyi pelistä erinomaisesti. Lassella näkyi jo nuorena otteissa se johtajuus, ja hän on aina ollut kova taistelija. Lasse oli varsin nuorena meillä kapteenina.

Kärpissä kahdeksan SM-mitalia rohmunnut Kukkonen on menestynyt myös maajoukkuetasolla. Maailmanmestaruuden ja kolmen muun MM-mitalin lisäksi palkintokaapista löytyy kolme olympiamitalia.

– Hän on pelannut hienon uran ja pärjännyt kansainvälisestikin joka puolella, missä on pelannut, Junno muistutti.

Kaukalon merkittäviä saavutuksiakin tärkeämpää Kärpille oli kuitenkin Kukkosen asema vaihtoaition ja pukukopin suurimpana henkisenä johtajana.

– Lasse on poikkeuksellinen johtaja. Harvoin tulee vastaan pelaajaa, jolla on tuommoinen kyky aistia, vaikuttaa ja nähdä sellaisia asioita joita harvat näkee pukukopissa.

Uran päätös ei tullut toivotulla tavalla, kun koronapandemia keskeytti SM-liigakauden juuri ennen pudotuspelien alkamista.

– Olen iloinen että Lasse teki näin hienon uran. Olisin toki toivonut, että tänä keväänä oltaisiin vielä yksi pytty nostettu, mutta tälle pandemiallehan me ei voida mitään. On tärkeää, että Lasse pääsi tekemään sen ratkaisun rauhassa, se on varmasti oikea, Junno totesi.

Lasse Kukkonen juhlii Suomen mestaruutta keväällä 2018.

Kukkonen jatkaa tulevaisuudessakin Kärppien riveissä – jatkossa Kärppäsäätiön hallituksessa, missä Lassen isä Jouni Kukkonen aikoinaan istui.

– Uskon, että Lassen kokemuksella, näkemyksellä ja johtajuudella on paljon annettavaa oululaiselle kiekolle. Olen iloinen, että Lasse jatkaa isänsä työtä Kärppäsäätiön hallituksessa.

Junno päätti puheensa tiivistämällä Kukkosen persoonaan kolmeen sanaan.

– Sanoisin, että tuossa pojassa on kolme kovaa T:tä. Tieto, taito ja sitten tulee se kolmas ja tärkein, eli tunne.