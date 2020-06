Märkä-Simo eli Siim Liivik aloitti uuden ohjelman – mukana kaksi muutakin SM-liigasta tuttua nimeä: ”Teemme tätä viihde edellä”

Siim Liivik teki taas yhden uuden aluevaltauksen. Mukana uudessa projektissa ovat Ilmari Pitkänen ja Henrik Koivisto.

Jääkiekkoilija Siim Liivik, 32, ei ole koskaan peitellyt haluaan tehdä uraa viihdebisneksessä, jota jääkiekkoammattilaisuuskin toki on ja jossa hän on onnistunut luomaan eri luokan brändin kuin keskivertokiekkoilija.

Liivik, Märkä-Simo, fiittasi jo vuonna 2011 JVG:n, silloin vielä nimeltään Jare & VilleGallen, hittibiisillä Häissä. Sen jälkeenkin hän on ollut monessa mukana kuten Fort Boyard -televisio-ohjelmassa.

Kesällä 2015 Liivik oli kahden viikon ajan kesätöissä Sanomatalossa ja pääsi näkemään läpileikkauksen eri alustoille tehdyistä tuotannoista.

– En minä sitäkään turhan takia tehnyt. Viihde ja media-ala ovat aina kiinnostaneet minua, Liivik huomauttaa.

Nyt hän on toteuttanut ystävänsä ja pelikaverinsa Ilmari Pitkäsen kanssa pitkäaikaisen haaveen. Heidän oma podcast, Jargoni, lanseerattiin keskiviikkona Spotifyssä ja YouTubessa. Avausjakson vieras oli jääkiekkoilija Suomen absoluuttiselta huipulta eli Mikael Granlund.

Ohjelman kolmas tekijä on tuottaja Henrik Koivisto, uransa loukkaantumisiin lopettanut kiekkoilija. Auttamassa on myös DJ RZY, lukuisten huippuartistien tuottaja, jota Liivik kuvailee maan parhaaksi.

– Frendeille iso kiitos jeesistä. Mitään kädenlämpöistä en suostuisikaan laittamaan julki. Kaikki on suunniteltu itse kolmen hokijantterin voimin eikä ketään ole takana masinoimassa, Liivik kertoo.

– Tämä idea on minulla ollut koneella jo kolmisen vuotta. Pari vuotta sitten kävimme Ipen (Pitkänen) kanssa ensi kertaa testailemassa. Nyt kun korona keskeytti kaiken, oli hyvin aikaa toteuttaa pitkään hautunut visio.

Liivik, Pitkänen ja Koivisto tuntevat toisensa entuudestaan. Kaikkien visiot kohtaavat, joten yhdessä tekeminen on helppoa.

– Teemme tätä viihde edellä, trapista ei puhuta. Meitä kiinnostavat tarinat kulissien takana ja sisäpiirin anekdootit. Niille haluamme antaa äänen. Se on iso kuva, mutta haluamme myös käydä läpi vaikeampiakin juttuja, pettymyksiä ja ryysyistä rikkauksiin -tarinoita, Liivik kertoo.

Vieraslistalla on pääasiassa tekijöiden ystäviä. Keskiviikkoisin julkaistavissa jaksoissa kuullaan paitsi jääkiekkoilijoita myös muita artisteja viihteen ja taiteen eri aloilta.

Erityisiä kaupallisia tavoitteita ei ole, vaikka Liivik pitää selvänä, että ohjelman olisi halutessaan jo saanut myytyä jollekin yritykselle.

– Teemme vain posin kautta hyvää viihdettä. Tekeminen on ollut saakelin hauskaa, ja kaikki nauhoituksissa olevat vieraat ovat myös tykänneet ja sanoneet, kuinka hauskaa oli tehdä.

Vaikka ohjelman vieraat koostuvat tuttavapiiristä, ovi on auki muillekin.

– Sauli Niinistö on tietysti hokiäijiä. Miksi ei.

Liivik pelasi HIFK:ssa SM-liigaa vuodesta 2008 vuoteen 2013 ja palasi Helsinkiin vielä kaudella 2015–16.

HIFK:ssa, Bluesissa ja KooKoossa SM-liigaa pelannut Liivik pelasi kaksi viime kautta Klagenfurtissa Itävallan monikansallisessa Ebel-liigassa. Ensimmäisellä kaudella tuli mestaruus, toisen pudotuspelit jäivät koronapandemian takia kesken.

– Olimme 0–3 häviöllä sarjassa ja lähdössä vieraspeliin. Söimme välipalaa, kun tuli ilmoitus, että kausi on ohi. Kymmenessä tunnissa olin jo pakannut kahden vuoden kamat ja istuin Finnairin koneeseen. Pari viikkoa olin karanteenissa, mutta sen jälkeen olen harjoitellut ja käynyt jäälläkin.

– Olen tikissä ja pystyisin vaikka heti pelaamaan pudotuspelejä. Kaikennäköistä tässä on ollut päällä. Tämä on yksi proggis, ja siten on ainakin yksi toinen isompi projekti tulossa jossain vaiheessa julki.

Pysyvästi Liivik ei ole siirtymässä muihin hommiin. Seuraava pesti jääkiekkoilijana on kuitenkin täysin auki kuten valtaosalla ilman seuraa olevista kiekkoilijoista.