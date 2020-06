Vain yksi asia jääkiekkourasta jäi vaivaamaan Niklas Hagmania – kertoo nyt ensi kertaa, mitä HIFK:n kanssa tapahtui

Niklas Hagman olisi halunnut päättää uransa rakkaassa kasvattajaseurassaan.

Kuudet MM-kisat, kolmet olympialaiset ja World Cupin pelannut Niklas Hagman lukeutuu Suomi-kiekon suuruksiin.

Vuonna 2017 hokkarit naulaan lyönyt lähes 800 NHL-ottelun legenda koki urallaan monia kirveleviä tappioita, mutta vain yksi asia on jäänyt kalvamaan häntä peliuran jälkeen.

Se on kasvattajaseura HIFK. Ja miten asiat sen kanssa lopulta menivät.

Hagman kasvoi IFK:n logo rinnassaan ja sydämessään. Matti-isän numero 20 roikkuu tänäkin päivänä Nordenskiöldinkadun jäähallin katossa.

Pikku-Hakki puki lopulta HIFK:n paidan urallaan vain 25 SM-liigaottelussa juniori-ikäisenä 1990-luvun lopussa. Sen jälkeen hänet lähettiin Espooseen ja Ouluun, josta matka jatkui yli kymmeneksi vuodeksi NHL:ään.

– Minua on ärsyttänyt, kun monet ovat tulleet kyselemään, mikset tullut enää takaisin IFK:hon. Ikään kuin siihen sävyyn, että se olisi ollut minusta kiinni. Olisin mielelläni tullut ja tietyllä tavalla koetin tehdä kaikkeni sen eteen. Olisin halunnut päättää urani IFK:ssa.

– Se oli täysin HIFK:sta kiinni. Oikeastaan yhdestä nimeltä mainitsemattomasta henkilöstä, jonka kanssa emme jostakin syystä saaneet koskaan säveltä toimimaan.

Hagman pelasi viimeisen kerran HIFK:ssa 19-vuotiaana kaudella 1998–99.

Hagman lopetti NHL-uransa keväällä 2012. Sen jälkeen hän paineli suorinta tietä vuolemaan yhdeksi kaudeksi ruplia KHL:ään Lokomotiv Jaroslavliin.

– Se oli raskas kausi, ja mietin sen jälkeen aika pitkään, haluanko vielä pelata. Tuntui kuitenkin, että haluan vielä katsoa, onko minusta pelaajaksi.

Kesällä 2013 paluu HIFK:hon oli Hagmanin mielessä.

– Ässät ilmoitti heti haluavansa tehdä diilin. He ilmoittivat summan, mikä oli Suomessa erittäin kova ja koin, että se on aika lähellä markkina-arvoani.

– Sitten kysyimme HIFK:sta. Sieltä tarjottiin reilua kolmasosaa siitä, mitä Ässät oli tarjonnut. Siellä oli toki aika sekava tilanne. (Raimo) Summanen oli koutsina, ja heillä oli sopimuksia todella monen kanssa. Ville Peltosen ja Tony Salmelaisen kanssa oltiin tekemässä diilejä.

Hagman empi rajusti alihintaista vuoden mittaista sopimustarjousta.

– Tiesin että niillä oli silloin paljon diilejä. Ehdotin, että mitä jos teemme kaksivuotisen diilin. Ensimmäiseltä vuodelta pienempi palkka ja toinen vähän kovempi. Niin että niiden keskiarvo olisi edes vähän lähempänä markkina-arvoani.

– Sieltä sitten ilmoitettiin, ettei heillä ole mitään takeita, että minusta on vielä pelaajaksi. Etteivät he halua tehdä kahden vuoden diiliä.

Hagman halusi miettiä asiaa hetken. Pöydällä oli hallitsevan Suomen mestarin Ässien kova tarjous, ja Pori oli silloisen Piritta-vaimon kotikaupunki.

Veri veti kuitenkin HIFK:hon, ja Hagman ilmoitti tarttuvansa helsinkiläisseuran yksivuotiseen tarjoukseen.

– Ilmoitimme HIFK:hon, että otamme sen tosi reilusti alle markkinahinnan olevan diilin. Sieltä ilmoitettiin, ettei sitä diiliä enää ole pöydällä.

– Olin että jaahas, kiitos tästä ja tein saman tien Ässien kanssa sopimuksen.

Hagman takoi sarjataulukon tyvipään Ässissä kovaa jälkeä. 20 maalin raja meni rikki jo tammikuussa.

– HIFK:sta alettiin soitella, että tule loppukaudeksi tänne. Vastasin, että lopettakaa. Juuri äsken sanoitte, etten ole tarpeeksi hyvä pelaaja, jotta voisitte tehdä kahden vuoden diilin. Oli vähän herne nenässä. Puoli vuotta aiemmin olisin tullut melkein ilmaiseksi, muttei haluttu.

– HIFK on minulle todella rakas seura. Minusta puhutaan, että olen ahne ja itsekäs ja sen takia en ole mennyt HIFK:hon. Kun olisin mennyt sinne puoli-ilmaiseksi ja halunnutkin mennä sinne!

Hagman takoi Ässissä kovaa jälkeä. Kuva vuodelta 2014.

Hagman huomasi haluavansa vielä SM-liigaa kovempiin kaukaloihin. Tieto Jokerien KHL:ään lähdöstä oli jo tullut, ja hän sorvasi jo Ässissä ollessaan seuraaviksi kausiksi kaksivuotisen sopimuksen kotikaupunkinsa KHL-joukkueeseen.

– En usko, että olisin mennyt ikinä liigaan Jokereihin pelaamaan. Tietenkin oman taustani takia. Olen kasvanut HIFK:hon ja oppinut vihaamaan Jokereita. Mutta KHL:ssä se on vähän kuin eri Jokerit.

Kevätkaudella 2014 julkisuudessakin liikkui vahvoja huhuja, että Hagman olisi palaamassa kevääksi HIFK:n riveihin.

– Faijakin oli tässä sopassa mukana. Hän soitti minulle, että mitä ihmettä, mikset tee HIFK:n kanssa sopimusta. Minulle sanottiin, että olet saanut sieltä avoimen shekin.

– Olin faijalle, että mitä ihmettä. Kukaan ei ole puhunut minulle mitään summista.

– Sanoin, että enhän minä voi mennä nyt loppukaudeksi HIFK:hon, kun olen tehnyt ensi kaudeksi jo sopimuksen Jokereihin. Että sehän olisi ihan naurettavaa. Fanien ja kaikkien kannalta en halua lähteä tuollaiseen mukaan.

Hagman päätti lopulta lähteä Ässistä kevätkaudeksi Sveitsiin.

Jokerivuosista ensimmäinen sujui Hagmanilta hyvin, mutta toinen oli vaikeampi. Niiden jälkeen vuonna 2016 hän olisi halunnut vielä HIFK:hon.

– Silloin ilmoitettiin hyvin suoraan, ettei me enää haluta sinua.

Hagman pelasi Jokereissa sen kaksi ensimmäistä KHL-kautta 2014–16.

Lopulta Hagman päätyi isänsä kuoleman varjostamaksi uransa viimeiseksi kaudeksi 2016–17 ensin Kärppiin ja tammikuussa vielä HPK:hon.

– Olisin taas halunnut mennä vielä HIFK:hon. Sieltä yksi herra ilmoitti, että valmentaja päätti, ettei sinua haluta. Valmentaja taas sanoi, että se on tuo toinen herra, joka päätti.

– Olisin mennyt todella halvalla, koska olisin vain halunnut pelata vielä HIFK:ssa. Sitten ilmoitetaan, ettei minua haluta. Siitä on jäänyt paha maku. IFK on ollut minulle niin iso ja rakas seura. Faija ja kaikki...

Hagmanin viimeiseksi seuraksi jäi kevään 2017 joukkue HPK.

Hagman näkee, että HIFK:n seurapomon ja hänen välillään painoivat vielä uran viimeisinä vuosina jo varhaisessa juniori-iässä syntyneet kaunat.

1990-luvun alkupuolella c-juniori-iässä hän lähti nuorena tuittupäänä ovet paukkuen kaudeksi Grankulla IFK:n riveihin Kauniaisiin HIFK:n junioripäällikön kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

– Tällaista pientä kitkaa on ollut siellä taustalla. Silloin c-junioreissa minussa oli vikaa, sen voin myöntää.

Hagman ei puhu nimillä, mutta tuolloin junioripäällikkönä toimi Tom Nybondas, joka johti myöhemmin HIFK:n urheilutoimintaa aina vuoteen 2017, kunnes ruoriin astui Tobias Salmelainen.

– Miten sen sanoisi nätisti... En tiedä, olisiko lapsuudenystävän Tobias Salmelaisen kanssa ollut parempi keskusteluyhteys, mutta ei se ainakaan huonompi olisi voinut olla kuin aiemmin. Jos Tobias olisi tullut vähän aiemmin, niin en tiedä...

– Tämä IFK-juttu on sellainen, mikä on vaivannut minua pitkään. Mitään pahaa sanottava minulla ei IFK:sta ole, mutta onhan se jäänyt harmittamaan, miten asiat menivät. Se on itselleni rakas seura. Toivottavasti siellä tulevaisuudessa osataan tehdä asiat vähän paremmin, Hagman sanoo.

IS tavoitti HIFK:n entisen urheilujohtajan ja yhä seuran taustoilla työskentelevän Nybondasin kommentoimaan Hagmanin kertomusta.

– En allekirjoita tuota millään lailla, Nybondas ilmoittaa painokkaasti kysymykseen yhteisen sävelen puuttumisesta Hagmanin kanssa.

Hän muistaa vielä hyvin kesän 2013, jolloin Hagman siirtyi lopulta Ässiin.

– Se meni juuri niin. Minulla oli kaksi paikkaa hyökkäyksessä auki, ja tarjolla oli kolme hyökkääjää. Tein hyvin selväksi kaikille agenteille, mikä oli pelin henki. Kaksi paikkaa auki, ja signaan ne, jotka ovat meidän mielestämme parhaita sopimuksia.

– Siinä vedätyksessä Hagmanin asiamies jäi viimeiseksi. Yhtäkkiä, kun Hagmanille olisikin kelvannut tarjouksemme, olimme ehtineet kiinnittää kaksi pelaajaa, eikä joukkueessa ollut tilaa.

Tom Nybondas suunnittelee nykyään HIFK:n tulevaisuutta ja kertoo miettivänsä, miltä tulevaisuuden urheiluseura näyttää. Kuva vuodelta 2016.

Nybondas korostaa, ettei hänellä ollut mitään henkilökohtaista Hagmania vastaan.

– Päinvastoin. Kahteen eri otteeseen yritin signata häntä. Olen ollut aikanaan aktiivinen ja aloitteentekijä. Ei natsannut, niin ei natsannut. Ei se sen ihmeellisempää ole.

Kyseessä olivat mainitut kesä 2013 ja kevätkausi 2014. Nybondas myös muistelee, että Hagmanin palatessa NHL:stä 2012 HIFK kävi ainakin jonkinasteisia keskusteluja hänen leirinsä kanssa.

Ennen Hagmanin uran viimeistä kautta tai sen aikana Nybondas ei muistinsa mukaan nähnyt enää konkarilaiturille sopivaa paikkaa palapelissään.

– Nämä ovat yleensä sellaisia, että riippuu vähän siitä, millaisia rooleja on tarjolla joukkueessa ja keitä niihin sopii. Saattoi olla, ettei kerta kaikkiaan olisi ollut hänelle soveliasta roolia tarjolla. Muistaakseni ilmoitimme, että siinä kohtaa ollut enää joukkueessa tilaa.

– Se on tietysti harmi, jos Hagmania on jäänyt asia vaivaamaan. Mutta olen puhunut hänen kanssaan näistä asioista sen jälkeen, kun hän lopetti uransa. Olemme puhuneet asiat läpi, ja ettei minulle tai kenellekään muulla ollut mitään henkilökohtaista häntä vastaan, Nybondas sanoo.