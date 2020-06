Järkälemäinen puolustaja TPS:n riveihin – ”Hän tietää mitä menestymisen eteen täytyy tehdä”

TPS hankki Oliver Bohmin Ruotsista.

Miesten jääkiekkoliigan Turun Palloseura vahvisti puolustuslinjojaan hankkimalla ruotsalaisjoukkue Växjössä neljä edellistä kautta pelanneen Oliver Bohmin. Ruotsalaisen Bohmin, 28, sopimus TPS:n kanssa on vuoden mittainen.

191-senttinen ja 100-kiloinen Bohm on pelannut Ruotsin liigassa Växjön lisäksi Frölundassa ja Malmössä. Bohmille on kertynyt Ruotsin pääsarjassa yhteensä 438 runkosarja- ja pudotuspeliottelua, joissa hän on tehnyt tehot 12+47=59.

– Saimme isokokoisen puolustajan, jonka vahvuus on nimenomaan puolustuspelaamisessa. Oliver tuo meille puolustusosaamista ja voittamisen kulttuuria. Hän on pelannut urallaan suuren määrän kovia pelejä Frölundan ja Växjön paidassa ja hän tietää mitä menestymisen eteen täytyy tehdä, TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio sanoi tiedotteessa.

Bohm voitti kaudella 2017–18 Ruotsin mestaruuden Växjön paidassa.