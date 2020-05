SM-liigaan eksoottinen hankinta – 35-vuotias Puolan maajoukkueen kapteeni siirtyy Sportiin

Marcin Kolusz siirtyy Sportiin.

Jääkiekon liigaseura Vaasan Sport on värvännyt ensi kauden miehistöönsä kokeneen puolalaisen puolustajan Marcin Koluszin. Sport on tehnyt Puolan maajoukkueen pitkäaikaisen kapteenin kanssa 1+1 vuoden sopimuksen, joka alkaa koeajalla.

Kolusz on 35-vuotias Minnesota Wildin varaus vuodelta 2003, mutta hän on pelannut uransa pääosin kotimaassaan.

Sportin päävalmentaja Risto Dufva kertoo tietävänsä Koluszin monipuoliset pelitaidot.

– Tämä on kortti, joka haluttiin ehdottomasti katsoa. Olen seurannut Koluszin pelitaitoja sekä seura- että maajoukkueessa. Hän on Puolassa poikkeuksellinen pelaaja ja maajoukkueen monivuotinen luottosoturi. Hänessä on potentiaalia, jota me halusimme, Dufva kertoi seuran tiedotteessa.