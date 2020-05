SaiPalta jättihankinta – Jarno Koskiranta palaa KHL:n jättiseurasta SM-liigaan!

Jarno Koskiranta palaa pitkällä sopimuksella SaiPaan.

Pitkään KHL:ssä pelannut Jarno Koskiranta palaa tuttuun seuraan.

KHL:n jättiseuraa Pietarin SKA:ta viime kaudet edustanut Koskiranta siirtyy Lappeenrannan SaiPaan kolmen vuoden mittaisella sopimuksella.

Ilta-Sanomat ennakoi Koskirannan SaiPa-siirtoa jo maaliskuussa.

Koskiranta, 33, pelasi seitsemän viime kautta Euroopan kovimmassa kiekkosarjassa KHL:ssä. Kaksi ensimmäistä kautta monipuolinen hyökkääjä edusti Sibir Novosibirskiä, josta hän siirtyi SKA:han.

Koskiranta voitti Gagarin Cupin SKA:n riveissä kaudella 2016–17. Leijonissa Koskiranta saavutti MM-hopeaa keväällä 2016.

Edellisen kerran Koskiranta nähtiin liigajäillä kaudella 2012–13, kun hän pelasi Tapparassa. Koskiranta kuului SaiPan kantaviin voimiin kausina 2009–12.

– Lappeenrantaan paluu on ollut selviö siitä asti kun lähdin. Sen takia tänne tultiin, että päällimmäinen unelma on ollut jo jonkin aikaa se, että SaiPassa menestyisi. Täällä on ollut hurmosta esimerkiksi Pekka Tirkkosen aikaan ja kaupunki on pitkään janonnut menestystä. Olisi kyllä kruununjalokivi itselle, että saisi täällä jotain voittaa, Koskiranta kommentoi SaiPan tiedotteessa.

Vuosikausia KHL:n huippuseurassa marinoituneelle Koskirannalle on piirretty iso ruutu SaiPan nuorekkaassa kokoonpanossa tuleville kausille.

– Jarno tietää päivittäisen vaatimustason siihen, mitä menestyminen vaatii. Hän on varmasti myös hyvä esimerkki ja opastaja meidän nuorille pelaajille. Koskiranta on erittäin monipuolinen kahden suunnan pelaaja, joka on tottunut kantamaan isoa roolia myös sekä ylivoima- että alivoimapelissä, kommentoi SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa.