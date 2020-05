JYP voitti huutokaupan superlupaus Brad Lambertista – kiekkopomo ihmeissään: ”Pitäisi käyttäytyä kuin Raimo Helminen”

JYP tarjoaa Brad Lambertille uuden kehitysalustan.

Ottajia riitti ja mediahuomio oli taattu. Kohina Brad Lambertin ympärillä oli kova, kun 16-vuotias suurlupaus ilmoitti lähtevänsä Helsingin IFK:sta vappuaattona.

Lambertilla oli HIFK:n kanssa 1+2-vuotinen sopimus, mutta nuorukainen jätti käyttämättä optiovuodet. Uusi osoite löytyi lopulta Jypinkylästä.

Lambert mietti perheensä kanssa päätöstä kuukauden verran ennen kuin hän allekirjoitti kahden vuoden sopimuksen JYPin kanssa.

Minkälaisen paketin tarjositte Lambertille, JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen?

– Kun tarjosimme sopimusta, sanoin Bradille, että Jyväskylä ei tule olemaan helpoin ratkaisu. Näen, että harjoitteluun keskittyminen ja itsensä haastaminen joka päivä ovat avainjuttuja hänelle seuraavan kahden vuoden aikana.

– Kaikki ovat aina hyvistä pelaajista kiinnostuneita. Nyt puhutaan pelaajasta, jolla on ikäisekseen poikkeukselliset nopeusominaisuudet ja kyvyt pelata lajia, ja varastossa on vielä hirveä määrä kasvunvaraa nimenomaan fyysisellä puolella. Hänessä on paljon potentiaalia. Aika näyttää, mihin hän joukkueessa asettuu ja mikä on vastuu, sanoi Viitanen.

Vaikka Viitanen haluaa korostaa malttia ensi joulukuussa 17 vuotta täyttävän hyökkääjälupauksen suhteen, odotusarvot Jyväskylässä ovat korkealla.

– Toivon henkilökohtaisesti, että hän yllättää itseni sekä monet muut sillä kypsyydellä ja valmiudella, jolla hän pystyy pelaamaan liigakiekkoa ensi kaudella.

Millaista roolia Lambertille on kaavailtu tulevalle kaudelle?

– Sellaista mihin hänen taitonsa edellyttävät. Näen, että hänellä on kykyjä olla hyvin nopeallakin aikataululla kova uhka vastustajille kiekollisessa ja hyökkäävässä roolissa, missä myös hänen vahvuutensa ovat. Onko se sitten syyskuussa, joulukuussa vai helmikuussa, sen vasta aika näyttää kun harjoituspelit alkavat.

Lambertilla oli virityksiä Jyväskylän suuntaan jo aiemmin. JYP oli yksi hänen seuravaihtoehdoistaan, kun nuorukainen halusi siirtyä Pelicansin junioreista muualle vuosi sitten.

Siirto Pelicansista HIFK:hon nousi valtakunnalliseksi uutiseksi. Sama toistui tämän kevään JYP-siirrossa.

– Jaksan uskoa, että moni otsikko olisi ollut värittömämpi, jos minulle olisi jaksettu soittaa ja kysyä, miten sopimusneuvottelut menivät. Ymmärrän toki, että tämä on viihdebisnestä, joka tarjoaa elämyksiä. Ilman keskustelua ei ole mainoseurojakaan, totesi Viitanen.

Viitanen on seurannut ihmeissään mediamylläkkää, joka Lambertin ympärillä on pyörinyt viime viikot.

– Aikamoisia kommentteja ja kysymyksiä on heitelty minulle koskien Lambertia ja hänen perheenjäseniään, vaikka kyseisillä toimittajilla ei ole heidän arvomaailmastaan oikein mitään tietoa. Se kuvastaa laajemmin sitä, mikä itseäni hieman kummastuttaa suomalaisessa urheiluväessä.

– Toisaalta janoamme menestystä ja huippupelaajia, mutta kun meillä on urheilija, joka tähtää huipulle ja on oikeasti valmis tekemään asioita sen eteen, kauhistelemme sitä. Me haluamme NHL-pelaajan, joka tekee 150 pistettä kaudessa, mutta samaan aikaan hänen pitäisi käyttäytyä kuin Raimo Helminen eikä tehdä mitään numeroa.

Lambertin hankinta ei jäänyt JYPin ainoaksi ”juniorivärväykseksi”. Hippoksen isännät ovat kiinnittäneet muitakin Suomea juniorimaajoukkueissa edustaneita lahjakkuuksia.

Ensi kaudella JYPin paidassa nähdään Tapparassa sekä Jukureissa päättyneellä liigakaudella pelannut laitahyökkääjä Patrik Puistola, 19. Myös Jokerien A-nuorissa pelanneet hyökkääjä Samuel Helenius, 17 ja puolustaja Joni Jurmo, 18, siirtyivät JYPiin.

JYPissä on menossa tietoinen murrosvaihe.

– Nuorennusleikkaus oli pakko tehdä. Haluamme ajaa tietyn ikäisiä pelaajia vastuullisiin rooleihin, ja sitä kautta rakentaa tulevaisuuden JYPiä, Viitanen kertoi.

– Se ei ole mitenkään pois siitä, että kokeneemmat pelaajat eivät pystyisi edelleen pelaamaan. Tätä lajia ei voi pelata eläkeikään asti, mutta samalla pitää olla varovainen. En jaksa uskoa, että joukkue voisi kokonaisuudessaan olla poikajoukkue. Myös kokemusta, ääntä ja särmää vaaditaan.

Viitanen näkee JYPin uudistamisen osana laajempaa trendiä.

– Näen, että SM-liiga on menossa ainakin hetkellisesti siihen suuntaan, että me olemme ponnahduslauta Pohjois-Amerikkaan tai KHL:ään.