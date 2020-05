HIFK leikkaa pelaajien ja valmentajien palkkoja

Helsinkiläisseurassa leikataan koko henkilöstön palkkoja.

Koronan koura on armoton. Koronakriisi on iskenyt kovalla kädellä kotimaisen jääkiekkoliigan seuroihin viime kuukausien aikana.

Myös SM-liigan suurseuroissa joudutaan sopeutumistoimiin. Helsingin IFK tiedotti perjantaina, että seurassa leikataan palkkoja.

Palkkojen alentaminen koskee pelaajia, valmentajia, urheilujohtoa sekä toimiston henkilöstöä.

Seura kuvaili palkkojen leikkaamista välttämättömäksi, jotta koronakriisin taloudelliset vaikutukset ”pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä ja toiminta turvataan syksyyn asti.”

– Meidän on itse joustettava ja toimittava tehokkaasti, ja samaan aikaan valmistauduttava normaaliin tapaan ensi kauteen. Kausikorttimyynti on alkanut ja pelaajien omatoiminen harjoittelu on täydessä vauhdissa, kommentoi HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen tiedotteessa.

Pelaajayhdistys teki huhtikuun alussa ehdotuksen SM-liigalle ja sen seuroille, että palkkakustannusten pienentämisessä pelaajille suositeltiin talkoisiin osallistumista.